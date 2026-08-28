Πορτοκαλί προειδοποίηση: Ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι και ριπαίους ανέμους σαρώνουν αύριο την Κύπρο

Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο το Τμήμα Μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κατά τόπους το νησί. Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.

Η ένταση της βροχής προβλέπεται να κυμανθεί από 55 χιλιοστά έως 70 χιλιοστά, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι δυνατόν να μεταβάλλονται και να ενισχύονται παροδικά με ισχυρότερες ριπές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται για αύριο.

Απόψε, στα παράλια θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, που αργότερα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα βόρεια και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά μεταβλητοί ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ, αλλά αρχικά στο ανατολικά μισό του νησιού βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάποιες καταιγίδες θα είναι έντονες και θα συνοδέυονται από χαλάζι και ριπαίους ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα, τοπικά, μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά δυνατό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, στα βόρεια και στα ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη, στα προσήνεμα, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Κυριακή, παραμένοντας όμως πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, τουλάχιστον στα ορεινά και στο εσωτερικό. Μέχρι την Τρίτη η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει γενικά γύρω στις μέσες τιμές για την εποχή.