Πληρωμή εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων και στα Ταμεία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, δεν απέδωσε η ενημέρωση για εγγραφή στο SISnet

Τα Ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα λειτουργούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 2026 για την ηλεκτρονική πληρωμή εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους χρήστες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες εγγραφής στην πλατφόρμα CΥ Login για την ηλεκτρονική πληρωμή εισφορών στο σύστημα SISnet, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον αρμόδιο Υπουργό Μαρίνο Μουσιούττα να επιβεβαιώνει τη σχετική ρύθμιση.

Η Υπηρεσία στην ανακοίνωση της σημειώνει ότι δεν παρατείνεται η κανονική προθεσμία καταβολής εισφορών.

Αναφέρει ακόμα ότι επιπρόσθετα, οι λειτουργοί των Επαρχιακών Γραφείων θα είναι στη διάθεση του κοινού, για την υποβοήθηση της ταυτοποίησης των χρηστών στην πλατφόρμα CΥ Login.

Στο μεταξύ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας απαντώντας σε σχετική ερώτηση, στο πλαίσιο δηλώσεών του μετά από τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ανέφερε ότι η ενημέρωση για την πληρωμή μέσω SISnet είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Απρίλιο και ότι κυκλοφόρησε οδηγός και φιλμάκι για το πώς μπορεί να γίνει η εγγραφή στο σύστημα, ωστόσο δεν υπήρξαν τα απαιτούμενα αποτελέσματα με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία στους οφειλέτες.

«Δόθησαν οδηγίες στα αρμόδια τμήματα να συνεχίσουν να εισπράττουν με τον παραδοσιακό τρόπο για όσους το έχουν ανάγκη, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου», είπε προσθέτοντας πως ταυτόχρονα, στα κατά τόπους γραφεία θα υπάρχουν λειτουργοί που θα καθοδηγούν τον κόσμο που πάει να πληρώσει και να εξηγούν πώς μπορεί να κάνει τις επόμενες πληρωμές

«Το Υπουργείο απολογείται για την όποια ταλαιπωρία έχει υπάρξει», συνέχισε και συμπλήρωσε ότι εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η ενημέρωση δεν απέδωσε και πως «πρέπει να πάμε εμείς στην πηγή για να βοηθήσουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ