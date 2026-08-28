Στα βαθιά η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό, ανησυχίες για «παραθυράκια» μελλοντικών αυξήσεων εισφορών

Στα βαθιά μπήκε την Παρασκευή η συζήτηση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τη συνάντηση στην Τεχνική Επιτροπή και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα να διαρκεί πέραν των 4,5 ωρών. Σε δηλώσεις τους μετά τη συνεδρίαση, οι εργοδότες εξέφρασαν ανησυχία για «παραθυράκια» που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών αυξήσεων εισφορών, ενώ οι συνδικαλιστές εξέφρασαν ανησυχία για το προτεινόμενο ύψος των εισοδημάτων των χαμηλοσυνταξιούχων, που παραμένει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της μαραθώνιας συνεδρίασης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, είπε ότι «η συζήτηση μπήκε σε βάθος», ειδικότερα στα θέματα του πυλώνα ένα, για τις αυξήσεις στις συντάξεις.

«Ακούστηκαν απορίες, ζητήθηκαν διευκρινίσεις και ακούστηκαν εισηγήσεις», είπε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι αποφασίστηκε να γίνονται συνεδριάσεις δύο φορές τη βδομάδα, «ώστε να διεξέλθουμε όλα τα θέματα το συντομότερο δυνατόν».

Πριν τη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συνεδρίασε η Τεχνική Επιτροπή για τον πυλώνα 0, την κοινωνική πολιτική του κράτους για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Μετά την παρουσίαση από τον αναλογιστή, την ερχόμενη Δευτέρα η συζήτηση του Συμβουλευτικού Σώματος θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, είπε ο Υπουργός.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μουσιούττας, το «μικρό τσεκούδι» θα συνεχίσει να υπάρχει, καθώς «η κοινωνική πρόνοια από το κράτος θα συνεχιστεί γι’ αυτούς που έχουν τα κριτήρια που θα αποφασιστούν». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι εφόσον η σύνταξη αυξάνεται, η ανάγκη για κοινωνική πολιτική από το κράτος μειώνεται, τονίζοντας ότι σε καμιά περίπτωση, κανένας συνταξιούχος δεν θα παίρνει συνολικά λιγότερα από όσα παίρνει σήμερα.

Στη συνεδρίαση της ερχόμενης Πέμπτης θα συζητηθεί η αναλογιστική μείωση του 12% και άλλα θέματα που θα αναδειχθούν, πρόσθεσε.

«Αμετάθετος στόχος του Υπουργείου παραμένει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί την 1/1/2027, ώστε οι συνταξιούχοι μας να απολαύσουν τα ωφελήματα της μεταρρύθμισης την 1/2/2027», ανέφερε.

Όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους του ΤΚΑ και τη μεταφορά των πλεονασμάτων του Ταμείου κάθε χρόνο στο νέο Ταμείο που θα δημιουργηθεί, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι αναμένεται να παρευρεθεί σε επόμενη συνεδρίαση ο Υπουργός Οικονομικών ή εκπρόσωπός του, ενώ θα συζητηθούν και τα θέματα της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου, με στόχο, όπως είπε, να ξεκινήσει, με τη βοήθεια της ΔΟΕ, από τον προσεχή Σεπτέμβριο η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον δεύτερο πυλώνα.

«Θεωρώ ότι ήταν αρκετά εποικοδομητική η συζήτηση», είπε, προσθέτοντας ότι με πνεύμα συνεννόησης και αλληλοκατανόησης «θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον κοινό στόχο: το συντομότερο να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση σε όλα της τα στάδια».

Ερωτηθείς για τα ζητήματα που θίχτηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναλογιστική μείωση του 12%, είπε ότι ζητήθηκαν τεχνικές επεξηγήσεις για το πώς, πόσο και με ποια διάρκεια αυξάνεται η σύνταξη, έγιναν ερωτήσεις για το θέμα της επενδυτικής πολιτικής, ενώ αναφέρθηκε και το ζήτημα της επιστροφής των λεφτών στο ΤΚΑ.

Απαντώντας κατά πόσο δόθηκαν απαντήσεις για το κόστος της μεταρρύθμισης, ο Υπουργός απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι στον υπολογισμό του κόστους λήφθηκε υπόψη η βιωσιμότητα του ΤΚΑ και η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. «Είχαμε πει μέσα στη συνεδρίαση, ότι θα προτιμούσαμε το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει την παρουσίαση αυτή, είτε ο Υπουργός, είτε εκπρόσωπός του, σε μια από τις αμέσως επόμενες συνεδρίες», είπε.

Ο Υπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τυχόν αλλαγές που θα εισηγηθούν οι κοινωνικοί εταίροι, θα πρέπει να συνοδεύονται από εισήγηση για μείωση του κόστους κάπου αλλού. «Δεν φτάσαμε όμως ακόμα σε αυτό το σημείο», είπε.

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να θεωρείται εφικτό το χρονικό ορόσημο που τέθηκε για κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής στις 24 Σεπτεμβρίου, με βάση και το πρόγραμμα συνεδριάσεων που συμφωνήθηκε, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «προχωρώντας και συζητώντας θα διαφανεί από τις επόμενες συνεδρίες. Με καλή θέληση, δεν βλέπω γιατί να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Στο μεταξύ, σημείωσε ότι την 1η και στις 15 Σεπτεμβρίου έχουν καθοριστεί συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για τα Ταμεία Προνοίας. «Αν στη συνεδρίαση της 1/9 διαφανεί ότι χρειάζονται περισσότερες συνεδριάσεις, είμαστε όλοι διατεθειμένοι να τις κάνουμε», είπε, καθώς «δεν έχει κανέναν που να μη θέλει να προχωρήσει το συντομότερο η μεταρρύθμιση αυτή».

Παραθυράκι για μελλοντική αύξηση εισφορών βλέπει η ΟΕΒ

Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, είπε ότι η συζήτηση ήταν «πολύ παραγωγική» και διευκρινίστηκαν αρκετά σημεία. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν οι συγκλίσεις που χρειάζεται, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, το οποίο να έχει τις λιγότερες δυνατές αποκλίσεις και διαφωνίες».

Όπως είπε, η δεύτερη και τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου αναδεικνύουν στοιχεία που προβληματίζουν. «Ένα από τα δεδομένα στα οποία συμφωνήσαμε όλοι όταν ξεκινούσαμε είναι ότι η προσπάθεια για βελτίωση του συνταξιοδοτικού δεν θα οδηγήσει σε αύξηση εισφορών. Μέσα στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόνοια ότι το 2030-2031 θα γίνει αναλογιστική μελέτη, από την οποία θα διαφανεί κατά πόσο διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, χωρίς αυξήσεις εισφορών, αφήνοντας αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό», σημείωσε.

Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε την ελπίδα ότι με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων θα υπάρχει κατάληξη σε τελικά κείμενα που δεν θα περιέχουν «μετέωρες παραδοχές», προκειμένου να βελτιωθούν οι συντάξεις, χωρίς να αυξηθούν οι εισφορές, χωρίς να μειωθούν υφιστάμενες ή προσδοκώμενες συντάξεις, εκτιμώντας ότι αυτό «είναι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας».

Όσον αφορά τα Ταμεία Προνοίας, ο κ. Αντωνίου επανέλαβε τη «σαφή θέση της ΟΕΒ» ότι Ταμεία Προνοίας υπάρχουν και λειτουργούν, καλύπτοντας το 25% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με εθελοντικό χαρακτήρα. «Έτσι τα χτίσαμε, έτσι τα λειτουργήσαμε, έτσι τα γνωρίσαμε και έτσι θα παραμείνουν», είπε.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, είπε ότι ήταν μια «εποικοδομητική και ζωντανή» συζήτηση. «Τέθηκαν αρκετά ερωτήματα και απορίες που είχαν γεννηθεί μετά από μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου που παραλάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σε κάποια σημεία δημιουργήθηκαν περισσότερα ερωτηματικά, ενώ απαντήθηκαν άλλα.

«Είναι ένα αισιόδοξο σενάριο το χρονικό περιθώριο που έχει τεθεί», είπε, σημειώνοντας ότι «θα προσπαθήσουμε να το τιμήσουμε, αφουγκραζόμενοι και την αγωνία των συμπατριωτών μας για αυτή την πολυπόθητη μεταρρύθμιση, που ευελπιστούμε ότι στο τέλος θα καταλήξει να είναι κοινωνικά δίκαιη, αλλά, ταυτόχρονα, μακροοικονομικά να μην επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου», είπε.

Κάτω από το όριο φτώχειας η πρόταση για χαμηλοσυνταξιούχους λένε οι συντεχνίες

Η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους είπε ότι η μεταρρύθμιση, για να είναι ολοκληρωμένη, θα πρέπει να απαντήσει «στο πιο βασικό πρόβλημα», την ύπαρξη συνταξιούχων που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. «Μας προβληματίζει το ότι το σχέδιο για τον πυλώνα 0 αποδεσμεύεται από το όριο της φτώχειας», όπως μετριέται από την ΕΕ, είπε.

Όπως διευκρίνισε το όριο φτώχειας καθορίζεται στα €1.018, ενώ η πρόταση του Υπουργείου ανέρχεται σε συνολικό εισόδημα €900, από τα €794 που είναι σήμερα. Η κ. Χαραλάμπους ζήτησε την ανάλυση των αναλογιστών για την κατάληξη σε αυτό το ποσό. «Αποδεχόμαστε με αυτό τον τρόπο ότι και με τη μεταρρύθμιση θα συνεχίσουν να υπάρχουν συνταξιούχοι που το συνολικό τους εισόδημα θα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας», υπέδειξε.

Όσον αφορά τον πυλώνα 1, η κ. Χαραλάμπους χαιρέτισε την επερχόμενη συζήτηση για τη μείωση του 12%, σημειώνοντας ότι δεν ικανοποιεί η πρόνοια του νομοσχεδίου. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εποικοδομητικά το θέμα, με βασικό ζήτημα ότι η όποια ελάφρυνση πρέπει να περιλάβει το σύνολο και όχι ένα μέρος της αναλογιστικής μείωσης», ανέφερε.

Υπογράμμισε, επίσης, ως πολύ σημαντική την πολιτική δέσμευση ότι η μεταρρύθμιση δεν θα οδηγήσει μελλοντικούς συνταξιούχους να πάρουν λιγότερη σύνταξη από αυτή που θα έπαιρναν με το υφιστάμενο σύστημα.

Για το κόστος της μεταρρύθμισης, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι «αναμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να λεχθούν οι αριθμοί» και τι μέρος της μεταρρύθμισης χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΤΚΑ και τι μέρος από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως εξήγησε, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν €180 εκ. στον κρατικό προϋπολογισμό για την κοινωνική σύνταξη, το σχέδιο των χαμηλοσυνταξιούχων και για τη στήριξη βασικών συντάξεων.

Επίσης, πρόσθεσε ότι πρέπει να αποτυπωθούν σε ξεκάθαρο πλαίσιο και όσα ακούστηκαν για την αποπληρωμή του χρέους του ΤΚΑ.

Όσον αφορά τα Ταμεία Προνοίας, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν πρόκειται να βάλει προσκόμματα στην ψήφιση του νομοσχεδίου. «Είναι σημαντικό, όμως, από την ώρα που βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η επάρκεια εισοδήματος» να υπάρξει οδικός χάρτης που θα οδηγεί εκεί που πρέπει να είμαστε: κάθε εργαζόμενος, πέραν από τη σύνταξή του, να έχει και Ταμείο Προνοίας».

Όσον αφορά τη σύνταξη χηρείας για τους άντρες, η ΓΓ της ΠΕΟ έκανε λόγο για ζήτημα διάκρισης που πρέπει να λυθεί. «Δεν μπορεί μια μεταρρύθμιση να αφήνει πίσω τέτοια ζητήματα», είπε.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι στόχος είναι η επάρκεια των συντάξεων για σημερινούς και αυριανούς συνταξιούχους, να μην υπάρχουν κίνδυνοι μείωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, να μην υπάρχει αύξηση στο όριο συνταξιοδότησης ή στις εισφορές. «Όσο πιο στοχευμένα προσεγγίζουμε το νομοσχέδιο, τόσο πιο εύκολη γίνεται η προσπάθεια για διασφάλιση αυτών των παραμέτρων», είπε.

«Για τη ΣΕΚ είναι θέσφατο: δεν θα δεχτούμε διαφοροποίηση προς τα κάτω συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Δεν θα δεχτούμε τη δημιουργία κινδύνων σε σχέση με τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι το θέμα της αναπροσαρμογής του 12% θα μπορέσει να προσεγγιστεί με επάρκεια».

Πρόσθεσε ότι είναι στόχος να στηριχτούν και οι χήροι συνταξιούχοι που οι σύζυγοί τους έφυγαν πριν το 2018.

«Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε μια ολοκληρωμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, είναι να διασυνδέσουμε την προσπάθεια αυτή με τον δεύτερο πυλώνα, τα Ταμεία Προνοίας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις «κόκκινες γραμμές» του συνδικαλιστικού κινήματος, είπε ότι θέματα αρχών δεν τίθενται προς συζήτηση. «Στόχος είναι η επάρκεια στις συντάξεις. Προβαίνουμε σε μια διαδικασία μεταρρυθμιστική, άρα δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα επωφελές για το σύνολο των συνταξιούχων».

«Χωρίς τον δεύτερο πυλώνα ο στόχος της επάρκειας στις συντάξεις δεν είναι εφικτός για εμάς. Δεν θα βάλουμε προσκόμματα στη διαδικασία, αλλά δεν θέλουμε να απεμπολήσουμε τον ρόλο μας ως κοινωνικοί εταίροι, δίνοντας τη σκυτάλη στα κοινοβουλευτικά κόμματα. Θα προσπαθήσουμε στο διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός», είπε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής διευκρινίσεων επί του νομοσχεδίου, ενώ το επόμενο διάστημα οι εταίροι θα υποβάλουν και τις θέσεις τους. «Στην πορεία θα αποταθούμε στα συλλογικά μας όργανα για να έχουμε τελική τοποθέτηση», είπε.

Όπως είπε, πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια πρέπει να είναι η επάρκεια των συντάξεων σήμερα και ποια θα πρέπει να είναι η επάρκεια των συντάξεων για τις μελλοντικές γενιές, για να γίνει σωστή πρόνοια.

«Αυτό που θα προσθέσει αξία δεν είναι η αναδιανομή των πόρων εντός του ΤΚΑ, αλλά η επιπρόσθετη συνεισφορά του κράτους και ο δεύτερος συνταξιοδοτικός πυλώνας. Τα Ταμεία Προνοίας πρέπει να είναι υποχρεωτικά, να αρχίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα να εφαρμόζονται, ώστε σε μια εικοσαετία που θα ωριμάσουν, να καλύπτουν τις ανάγκες των μελλοντικών συνταξιούχων», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι για το θέμα των Ταμείων Προνοίας είναι σημαντική και η θέση της κυβέρνησης. «Αν η κυβέρνηση συμμερίζεται αυτή την πολιτική και τις θέσεις που έχουμε ως συνδικαλιστικό κίνημα, πρέπει να κάνει τις ανάλογες δράσεις και χειρισμούς», είπε, κάνοντας λόγο για επιδοτήσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί καθολικά ο θεσμός των Ταμείων Προνοίας.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι από τη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε πέρσι, δεν επωφελήθηκαν καθόλου όσοι είχαν εισοδήματα κάτω από €19.500, που είναι «αυτοί που το είχαν μεγαλύτερη ανάγκη» και αυτούς πρέπει να λάβει υπόψη αυτή η μεταρρύθμιση, είπε.

Ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, εξέφρασε την πάγια θέση της οργάνωσης ότι δεν πρέπει να μειωθεί η σύνταξη οποιουδήποτε υφιστάμενου ή μελλοντικού συνταξιούχου σε σχέση με αυτά που αναμένει με την ισχύουσα κατάσταση.

Ο κ. Ματθαίου είπε ότι έθεσε το ζήτημα των εργαζόμενων που αφυπηρετούν υποχρεωτικά πριν το 63ο έτος, όπως οι αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί. «Θεωρούμε ότι αυτοί δεν έχουν επιλογή, επομένως είναι άδικο να επιβαρύνονται με πέναλτι», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ