Θλίψη για την απώλεια του Ντίμη Μαυρόπουλου στο Κάβο Γκρέκο εκφράζουν φορείς

Τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο, εκφράζουν ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Με βαθιά θλίψη αναφέρεται στον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, σε ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, «ένας βέρος Λεμεσιανός», ο Ντίμης Μαυρόπουλος συνέδεσε το όνομά του με τον κυπριακό μηχανοκίνητο αθλητισμό και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πόλη της Λεμεσού, μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία και προσφορά του.

Ο κ. Αρμεύτης εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου εκφράζει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Στην ανάρτησή της, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν πολυπρωταθλητής αγώνων Ράλι και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σημειώνει επίσης ότι η μακρόχρονη και ξεχωριστή πορεία του στους αγώνες, αλλά και η προσφορά του στον χώρο του αυτοκινήτου, θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του. «Καλό ταξίδι, Ντίμη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ