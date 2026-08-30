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Θλίψη για την απώλεια του Ντίμη Μαυρόπουλου στο Κάβο Γκρέκο εκφράζουν φορείς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Ένας βέρος Λεμεσιανός, ο Ντίμης Μαυρόπουλος, συνέδεσε το όνομά του με τον κυπριακό μηχανοκίνητο αθλητισμό και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πόλη της Λεμεσού, μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία και προσφορά του».

Τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο, εκφράζουν ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Με βαθιά θλίψη αναφέρεται στον θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, σε ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, «ένας βέρος Λεμεσιανός», ο Ντίμης Μαυρόπουλος συνέδεσε το όνομά του με τον κυπριακό μηχανοκίνητο αθλητισμό και άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πόλη της Λεμεσού, μέσα από τη μακρόχρονη παρουσία και προσφορά του.

Ο κ. Αρμεύτης εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου εκφράζει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

Στην ανάρτησή της, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν πολυπρωταθλητής αγώνων Ράλι και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του κυπριακού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σημειώνει επίσης ότι η μακρόχρονη και ξεχωριστή πορεία του στους αγώνες, αλλά και η προσφορά του στον χώρο του αυτοκινήτου, θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του. «Καλό ταξίδι, Ντίμη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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