Ναυάγιο Κερύνεια: «Έσπασε η πλώρη από τα κύματα» - Τι ισχυρίστηκαν καπετάνιος και πλήρωμα στο «δικαστήριο»

Στην ένταση των κυμάτων που τελικά απεκόλλησε ή έσπασε κομμάτι της πλώρης του «Filo Jet» αποδίδουν το ναυάγιο ο καπετάνιος και το πλήρωμα του καταμαράν, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σήμερα, ενώπιον του «δικαστηρίου» της Κερύνειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα και το Anadolou από τη δικαστική διαδικασία, ο καπετάνιος και μέλη του πληρώματος υποστήριξαν ότι, λόγω της έντασης των κυμάτων, αποκολλήθηκε ή έσπασε τμήμα της πλώρης του Filo Jet, γεγονός που, κατά τους ίδιους, προηγήθηκε της ανατροπής του καταμαράν.

Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν επίσης ότι κατά τον απόπλου τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα δεν δημιουργούσαν απαγορευτικές συνθήκες και ότι το πλοίο διέθετε τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιήσεις για την εκτέλεση του δρομολογίου.

Όπως μεταδίδεται από τη δικαστική διαδικασία, το «δικαστήριο» ζήτησε να συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά τεχνικά στοιχεία και δεδομένα, να ληφθούν επιπλέον μαρτυρίες και να εξακριβωθεί εάν βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα και στην Τουρκία.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου έχει στραφεί τόσο στην τεχνική κατάσταση του πλοίου όσο και στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Υπενθυμίζεται ότι στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται επίσης η αιτία της εισροής νερού, οι προηγούμενοι τεχνικοί έλεγχοι του Filo Jet, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και τα δεδομένα που ενδέχεται να ανακτηθούν από το «μαύρο κουτί» του πλοίου.

Με πληροφορίες από το Anadolu