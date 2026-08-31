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«Ανακυκλώνω και Μοιράζομαι»: Ο Δήμος Λευκωσίας συλλέγει σχολικά είδη για οικογένειες που τα χρειάζονται

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Λευκωσίας διοργανώνει την εκστρατεία «Ανακυκλώνω και Μοιράζομαι», καλώντας τους δημότες να προσφέρουν σχολικές τσάντες, κασετίνες και γραφική ύλη σε άριστη κατάσταση. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 8 Σεπτεμβρίου με στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Την εκστρατεία «Ανακυκλώνω και Μοιράζομαι», διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Λευκωσίας, καλώντας τους δημότες να συμμετάσχουν στη συλλογή καινούριων ή μεταχειρισμένων σχολικών ειδών σε άριστη κατάσταση, τα οποία θα προσφερθούν σε παιδιά και οικογένειες που τα χρειάζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας, η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 2 μέχρι και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου (5 και 6 Σεπτεμβρίου).

Μπορούν να προσφερθούν καινούργια ή μεταχειρισμένα σχολικά είδη σε άριστη κατάσταση: Σχολικές τσάντες, Κασετίνες και Γραφική ύλη.

Με το μήνυμα: «Παίρνω ό,τι χρειάζομαι – Προσφέρω ό,τι μπορώ!», οι δημότες μπορούν να παραδίδουν σχολικά είδη, αλλά και να προμηθεύονται όσα χρειάζονται, καθημερινά από τις 8:30 μέχρι τις 14:30, στα ακόλουθα σημεία:

Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκωσίας: Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας, Αγίου Ανδρέου 7, 1048 Λευκωσία.

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς: Πρώην Δημαρχείο Αγλαντζιάς, Αικατερίνης Κορνάρο 8, 2108 Λευκωσία.

Δημοτικό Διαμέρισμα Έγκωμης: Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 42, 2409 Λευκωσία.

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Δομετίου: Πρώην Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Αγίου Γεωργίου 20, 2369 Λευκωσία.

Ο Δήμος Λευκωσίας καλεί όλους τους δημότες να στηρίξουν και φέτος την εκστρατεία, δίνοντας μια δεύτερη ζωή σε σχολικά είδη που δεν χρειάζονται πλέον και συμβάλλοντας έμπρακτα στη στήριξη οικογενειών και παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22797000.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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