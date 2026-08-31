Αναβάλλεται η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν μετά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Κερύνειας

Αναβάλλεται η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών για το Κυπριακό.

Η απόφαση για αναβολή ελήφθη μετά το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε την Κυριακή ανοιχτά της Κερύνειας, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των «αρχών» και έχει επισκιάσει τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Η συνάντηση είχε συμφωνηθεί κατά την τελευταία πολύωρη επαφή των δύο ηγετών στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκωσίας και θεωρείτο σημαντική για τη συνέχιση της προσπάθειας επανενεργοποίησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας μετά από μακρά περίοδο στασιμότητας. Στην ατζέντα βρισκόντουσαν ζητήματα όπως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, η αποναρκοθέτηση, καθώς και ευρύτερες πτυχές της διαδικασίας των συνομιλιών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί νέα ημερομηνία για τη συνάντηση, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να επανακαθορίσουν το ραντεβού τους σε μεταγενέστερο στάδιο.