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Ελλάδα - Ισραήλ υπέγραψαν τη συμφωνία των €3 δισ. για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο Τελ Αβίβ υπογράφηκε η διακρατική συμφωνία για το νέο πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας, γνωστό ως «Ασπίδα του Αχιλλέα». Το πρόγραμμα, ύψους 3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει ισραηλινά συστήματα όπως τα David’s Sling, Barak MX και Spyder, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή του ανάπτυξη μέσα στους επόμενους 35 μήνες.

Υπεγράφη το πρωί της Δευτέρας στο Τελ Αβίβ η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» το νέο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιπυραυλικής προστασίας της Ελλάδας

Η διακρατική συμφωνία των 3 δισ. ευρώ σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του σημαντικότερου εξοπλιστικά προγράμματος της χώρας στον τομέα της αεράμυνας.

Η αρχιτεκτονική της νέας αεράμυνας βασίζεται σε τέσσερα συστήματα ισραηλινής τεχνολογίας:

David’s Sling («Η Σφεντόνα του Δαβίδ»): Θα αποτελέσει, μαζί με τους Patriot, το «μακρύ δόρυ» της ελληνικής αεράμυνας, διαθέτοντας δραστική εμβέλεια που φτάνει ή και ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα.

Barak MX: Ένα ευέλικτο σύστημα (το οποίο χρησιμοποιεί ήδη και η Κύπρος) με εμβέλεια από 35 έως 150 χιλιόμετρα, ανάλογα με τον τύπο του πυρομαχικού που επιλέγει αυτόματα ο υπολογιστής μάχης.

Spyder: Σε συνδυασμό με τους εκσυγχρονισμένους πυραύλους Hawk, αναλαμβάνει την εγγύς προστασία και την άμυνα σημείου σε αποστάσεις έως και 50 χιλιόμετρα.

Ραντάρ ELM-2084: Πρόκειται για προηγμένο ραντάρ τεχνολογίας AESA (ηλεκτρονικής σάρωσης), το οποίο θα καθοδηγεί τα παραπάνω συστήματα και θα συνδεθεί άμεσα με το κεντρικό δίκτυο επιτήρησης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, το χρονοδιάγραμμα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» προβλέπει ότι το σύστημα θα είναι πλήρως επιχειρησιακό σε 35 μήνες, με τις παραδόσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά και τα επιμέρους επίπεδα του «Θόλου» να τίθενται σε λειτουργία διαδοχικά.

Τις συμβάσεις υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από ελληνικής πλευράς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και από ισραηλινής πλευράς η Διεύθυνση Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) και η MAFAT, το αντίστοιχο ισραηλινό όργανο με το ΕΛΚΑΚ με αρμοδιότητα στην έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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