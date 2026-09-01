Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Είδα νεκρούς, έβγαλα δύο ανθρώπους από το νερό» - Συγκλονίζει επιζώντας του «Filo Jet» - «Δεν υπήρχαν σωσίβια για όλους»

Σκηνές βγαλμένες από τραγωδία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο λιμάνι της Κερύνειας. Έξω από τον χώρο του λιμανιού, συγγενείς των αγνοουμένων και των θυμάτων του μοιραίου δρομολογίου Κερύνεια – Τάσουτζου περίμεναν επί ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, αναζητώντας μια απάντηση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Το επιβατηγό καταμαράν «Filo Jet», που εκτελούσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ανατράπηκε και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 514 μέτρων, μετατρέποντας ένα ταξίδι ρουτίνας σε ανείπωτη τραγωδία. Άνθρωποι εξαντλημένοι, άλλοι σιωπηλοί και άλλοι ξεσπώντας σε φωνές απόγνωσης, περίμεναν να εμφανιστεί κάποιος αρμόδιος για να τους ενημερώσει. Για πολλούς από αυτούς, οι ώρες περνούσαν χωρίς απαντήσεις, ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους βρίσκονταν σε εξέλιξη. «Είμαστε διατεθειμένοι να περιμένουμε εδώ μέχρι αύριο για τους ανθρώπους μας. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα;», ήταν το ερώτημα που επαναλαμβανόταν από συγγενε...
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Άνθρωποι εξαντλημένοι, άλλοι σιωπηλοί και άλλοι ξεσπώντας σε φωνές απόγνωσης, περίμεναν να εμφανιστεί κάποιος αρμόδιος για να τους ενημερώσει. Για πολλούς από αυτούς, οι ώρες περνούσαν χωρίς απαντήσεις, ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους βρίσκονταν σε εξέλιξη.
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