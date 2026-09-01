Στον βυθό οι απαντήσεις για το ναυάγιο: Αγωνία για τους αγνοουμένους - Στο μικροσκόπιο οι ευθύνες

Χωρίς αποτέλεσμα συνεχίστηκαν και χθες οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερύνειας για τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων από το πολύνεκρο ναυάγιο του επιβατηγού καταμαράν, με την αγωνία των οικογενειών τους να κορυφώνεται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε 24ωρη βάση, με τη συμμετοχή πλοίων, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και άλλων μέσω από την Τουρκία.

Το στοίχημα των επόμενων ωρών είναι η προσέγγιση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 514 μέτρων. Σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ, στόχος είναι να επιχειρηθεί το απόγευμα της Τρίτης η προσέγγιση του σημείου με ειδικό σκάφος που αναμένεται από τα Δαρδανέλια και διαθέτει δυνατότητες επιχειρήσεων σε μεγάλο βάθος. Η επιχείρηση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το κατά πόσον υπάρχουν άνθρωποι στο εσωτερικό του καταμαράν.

Το Filo Jet, ταχύπλοο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Κερύνεια - Τασουτσού Μερσίνης, άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Κερύνειας το απόγευμα της Κυριακής. Το πλοίο επιχείρησε να επιστρέψει στην Κερύνεια, όμως ανατράπηκε κατά την προσπάθεια επιστροφής του στο λιμάνι.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 241 άνθρωποι διασώθηκαν, 8 έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για 20 αγνοούμενους συνεχίζονται.

Στο «δικαστήριο» οι πρώτες απαντήσεις

Η έρευνα πέρασε στο στάδιο της απόδοσης πιθανών ποινικών ευθυνών. Συνολικά 14 άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου» Κερύνειας. Για εννέα εκδόθηκαν «διατάγματα» τριήμερης κράτησης, ενώ πέντε αφέθηκαν ελεύθερα, με την έρευνα να συνεχίζεται σε βάρος τους. Πρόκειται για τρεις μετόχους της εταιρείας Filo Jet και δύο υπαλλήλους της «αρχής λιμένων». Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της πρόκλησης θανάτου από αμέλεια.

Στο επίκεντρο της «δικαστικής» διαδικασίας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το πλοίο απέπλευσε, η κατάσταση του σκάφους, οι ενέργειες του πληρώματος κατά τη βύθιση και η επάρκεια των σωστικών μέσων.

Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν, ο δεύτερος καπετάνιος κάλεσε για βοήθεια τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ διερευνάται κατά πόσον ο καπετάνιος διέθετε την απαιτούμενη επίσημη άδεια κυβερνήτη. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του πληρώματος κατά την εκκένωση του καταμαράν. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα μέλη του πληρώματος βοήθησαν τους επιβάτες, κατεβάζοντας σωσίβια και σωσίβιες λέμβους. Ωστόσο, η «αστυνομία» παρουσίασε διαφορετική εικόνα, αναφέροντας ότι οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί δείχνουν πως το πλήρωμα δεν βοήθησε επαρκώς τους επιβάτες και δεν διέθετε τις απαιτούμενες γνώσεις για τη χρήση των σωστικών μέσων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά σε μέλος του πληρώματος, το οποίο φέρεται να είχε ενημερώσει τον καπετάνιο ότι η πλώρη του πλοίου είχε υποστεί ζημιά. Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε τεχνικές γνώσεις για τη δομή του πλοίου ώστε να μπορούσε να προβλέψει τη συγκεκριμένη ζημιά.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την τεχνική κατάσταση του σκάφους και το ιστορικό των αδειών του. Στο «δικαστήριο» αναφέρθηκε ότι το πλοίο ήταν αδειοδοτημένο να εκτελεί δρομολόγια ακόμη και με κύματα ύψους έως τρία μέτρα, ενώ η τελευταία επιθεώρησή του πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2026 και κρίθηκε κατάλληλο για πλεύση. Είχε προηγουμένως υποστεί ζημιές σε ατύχημα πριν από περίπου 12 χρόνια και έλαβε νέα άδεια πλεύσης το 2024, μετά από επισκευές.

Στη «δικαστική» διαδικασία αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες πριν από τη βύθιση. Από την εξέταση των καταλόγων επιβατών και των «αρχείων μετανάστευσης» προέκυψε επίσης ότι το πλοίο δεν ήταν υπερφορτωμένο, ενώ κατά την αναχώρησή του δεν επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι εγκρίσεις για τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια, οι οποίες είχαν δοθεί από τις «αρχές της τδβκ». Παράλληλα, έξι υπάλληλοι της «λιμενικής αρχής» βρέθηκαν αντιμέτωποι με «εντάλματα» σύλληψης, καθώς εξετάζεται ο ρόλος τους στην έγκριση του απόπλου.

Ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε ότι οι υπάλληλοι της «λιμενικής αρχής» που είχαν εμπλοκή στην έγκριση του απόπλου τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και ότι εναντίον τους ξεκίνησε έρευνα. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι όποιος αποδειχθεί αμελής ή υπεύθυνος για το δυστύχημα θα λογοδοτήσει.

Ξεχωριστή έρευνα αναμένεται να γίνει στο τμήμα του πλοίου που φέρεται να υπέστη τη ζημιά, με τη συμμετοχή ειδικής ομάδας από την Τουρκία. Ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί από την πλευρά του υποστήριξε ότι η διερεύνηση δεν πρέπει να περιοριστεί στη δικαστική διάσταση, αλλά να καλύψει και τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές του δυστυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν αρχεία AIS και GPS, δεδομένα ραντάρ, οι ραδιοεπικοινωνίες VHF, καταγραφές από κάμερες του πλοίου, αρχεία κινητήρων και συναγερμών, έγγραφα συντήρησης και ταξινόμησης, στοιχεία φόρτωσης και επιβατών, καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Πολιτικές ευθύνες

Ο «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες του δυστυχήματος, εφόσον αυτές διαπιστωθούν και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο παραίτησης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η έρευνα δεν πρέπει να περιοριστεί στη δικαστική διάσταση, αλλά να εξετάσει ανεξάρτητα τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές. Δεν απέκλεισε, επίσης, τη συμμετοχή Τούρκων και διεθνών εμπειρογνωμόνων.

Την ίδια ώρα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ζήτησε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας και να μην ξεχαστεί το περιστατικό μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης. Έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη να αποκαλυφθούν τυχόν λάθη, παραλείψεις και ευθύνες.

Ερντογάν: Αν υπάρχει αμέλεια, θα λογοδοτήσουν

Στο ζήτημα των ευθυνών αναφέρθηκε χθες ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέγοντας ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις «αρχές» του ψευδοκράτους και ότι το τουρκικό κράτος έχει κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, διαμηνύοντας παράλληλα ότι Τουρκία και κατεχόμενα θα συνεργαστούν για να διαπιστωθούν τα αίτια του ναυαγίου. Θα γίνουν, είπε, «τα απαραίτητα βήματα» για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και, εφόσον διαπιστωθεί αμέλεια, οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητηρίων προς τις οικογένειες των θυμάτων εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και από πολιτικούς και κόμματα από Κύπρο και Τουρκία. Ανακοινώσεις για συλλυπητήρια εξέδωσαν χθες ΑΚΕΛ και Voilt.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την τραγωδία, ευχόμενη παράλληλα την ασφαλή ανεύρεση των αγνοουμένων. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κχάσιμ Ντιανέ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επηρεάστηκαν από το ναυάγιο.

Πηγές: ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, TRT, yeniduzen.com