ΙΣΟΤΗΤΑ: Ύστατη έκκληση για κατάργηση της αποκοπής 12% στις συντάξεις μελών Αστυνομίας και Ενόπλων Δυνάμεων

Ύστατη έκκληση, λίγο πριν την αυριανή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, σε σχέση με το ζήτημα της αποκοπής 12% στις συντάξεις των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνει ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Σε ανακοίνωση, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος αναφέρει πως αναμένουν ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνει «σαφή και δίκαιη ρύθμιση για την κατάργηση της αποκοπής του 12% στις περιπτώσεις υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων».

Προσθέτει ότι σε διαφορετική περίπτωση, η διεκδίκηση της δικαίωσης των επηρεαζόμενων θα συνεχιστεί με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό οικονομικό ή δημοσιονομικό μέτρο. Πρόκειται για μια σοβαρή και διαχρονική αδικία εις βάρος ανθρώπων που υπηρέτησαν την Πολιτεία κάτω από ιδιαίτερες, απαιτητικές και συχνά επικίνδυνες συνθήκες», αναφέρει ο Κλάδος.

Προσθέτει ότι «είναι αδιανόητο άνθρωποι που, λόγω της φύσης του λειτουργήματος τους και του ειδικού καθεστώτος υπηρεσίας τους, υποχρεώνονται να αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία πριν από την ηλικία των 65 ετών, να υφίστανται στη συνέχεια αποκοπή 12% στη σύνταξη τους».

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι «η αδικία αυτή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, πρέπει να καταργηθεί».

Πηγή: ΚΥΠΕ