Αποζημιώσεις για τους πληγέντες της κακοκαιρίας ενέκρινε το Υπουργικό: Μέχρι €20.000 για κατοικίες

Την παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας προς τους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου 2026 αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, από την προκαταρκτική καταγραφή των ζημιών έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής:

183 κατοικίες στην επαρχία Λευκωσίας

12 κατοικίες, ένα κτηνοτροφικό υποστατικό και δύο οχήματα στην επαρχία Λάρνακας

12 κατοικίες και ένα επαγγελματικό υποστατικό στην επαρχία Πάφου

11 κατοικίες στην επαρχία Λεμεσού

Δύο κατοικίες και μία εκκλησία στην επαρχία Αμμοχώστου

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι η διαδικασία καταγραφής συνεχίζεται μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα υπάρχει πληρέστερη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.

Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των καταστροφών, το Υπουργικό Συμβούλιο καθόρισε ειδικά κριτήρια για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες.

Για ιδιόκτητες κατοικίες μόνιμης διαμονής χωρίς ασφάλεια, θα παραχωρείται οικονομική βοήθεια ίση με το 80% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €20.000 για ζημιές στο κτήριο και μέχρι €15.000 για ζημιές σε εξοπλισμό.

Για φωτοβολταϊκά συστήματα σε ιδιόκτητες κατοικίες χωρίς ασφάλεια, η βοήθεια θα ανέρχεται στο 80% της ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €7.000.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά υποστατικά χωρίς ασφάλεια, θα καλύπτεται το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €30.000 για το κτήριο και μέχρι €10.000 για εξοπλισμό.

Για οχήματα χωρίς ασφάλεια, η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 75% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €5.000 ανά όχημα, νοουμένου ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση έναντι τρίτου και ΜΟΤ σε ισχύ ή είναι νόμιμα ακινητοποιημένο.

Παράλληλα, για κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα που καλύπτονται από ασφάλεια, θα παραχωρείται οικονομική βοήθεια ίση με το ποσό που αντιστοιχεί στην απαλλαγή (excess) του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι η κατά χάριν οικονομική βοήθεια θα παραχωρείται μόνο σε οικοδομές που διαθέτουν νόμιμη άδεια οικοδομής και αδειοδοτημένες μόνιμες κατασκευές.

Αναλυτικός πίνακας με τα κριτήρια αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.