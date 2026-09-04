Λεμεσός: Επταήμερη κράτηση για τους δύο νεαρούς μετά τη χθεσινή επεισοδιακή καταδίωξη βαν

Τέθηκαν το πρωί της Παρασκευής υπό επταήμερη κράτηση 19χρονος και 20χρονος, οι οποίοι συνελήφθηκαν έπειτα από τη χθεσινή επεισοδιακή καταδίωξη βαν οχήματος, στη Λεμεσό, ως ύποπτοι για 11 συνολικά αδικήματα.

Η καταδίωξη του οχήματος ξεκίνησε γύρω στις 10:40 το πρωί της Πέμπτης, όταν ο οδηγός του βαν αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο,σε σήμα μελών της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης, καθώς το όχημα δεν έφερε πινακίδες εγγραφής στο μπροστινό του μέρος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα προς το μέρος των αστυνομικών, θέτοντας τους σε κίνδυνο, ενώ κλήθηκαν περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού, τα οποία καταδίωξαν το όχημα.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του αμελώς και επικίνδυνα, παραλείποντας να σταματήσει σε διασταυρώσεις, παραβιάζοντας φωτεινούς σηματοδότες και άλλα σήματα τροχαίας, ενώ συγκρούστηκε και με σταθμευμένα οχήματα.

Κατά την προσπάθεια ανακοπής του οχήματος έγινε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, με το ύποπτο όχημα να ακινητοποιείται για λίγο, ωστόσο στη συνέχεια ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα, προς το μέρος των αστυνομικών, θέτοντάς τους σε κίνδυνο.

Τόσο ο οδηγός, όσο και ο συνοδηγός θεάθηκαν να ρίχνουν διάφορα αντικείμενα προς τα υπηρεσιακά οχήματα που τους ακολουθούσαν, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στον μπροστινό ανεμοθώρακα υπηρεσιακού οχήματος.

Το βαν όχημα ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη, ενώ κατά την προσέγγιση του από αστυνομικούς, οι δύο επιβαίνοντες φέρεται να τους επιτέθηκαν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για αυτόφωρα αδικήματα. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του 19χρονου οδηγού μαχαίρι, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του και για το αδίκημα της μαχαιροφορίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ ο 19χρονος, όπως διαπιστώθηκε, ήταν θετικός σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών (ναρκοτέστ). Δύο μέλη της Αστυνομίας, που τραυματίστηκαν κατά την καταδίωξη, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν σήμερα, διέταξε την κράτηση τους για περίοδο επτά ημερών, σε σχέση με αδικήματα όπως, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κακόβουλη ζημιά και διάφορα τροχαία αδικήματα και παραβάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ