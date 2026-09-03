Filo Jet: Πολιτική θύελλα μετά το ναυάγιο στην Κερύνεια – Το ΡΤΚ ζητά έρευνα και δείχνει όλη την «κυβέρνηση»

Την πρωτοβουλία για τη σύσταση ερευνητικής επιτροπής στη «βουλή» για το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας ανακοίνωσε η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλι, κάνοντας παράλληλα λόγο για πλήρη απώλεια αξιοπιστίας της «κυβέρνησης».

Η κα Ιντζίρλι είπε ότι ετοιμάζονται να ζητήσουν τη σύσταση επιτροπής ώστε το δυστύχημα να διερευνηθεί σε όλες του τις πτυχές, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να εξαφανιστεί κανένα έγγραφο ούτε να συσκοτιστεί κανένα στοιχείο. Εξέφρασε εμπιστοσύνη στο έργο της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι διαφορετικά «δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Η κα Ιντζίρλι υποστήριξε ότι η τραγωδία ανέδειξε τη διαρκή αποδυνάμωση των θεσμών, λέγοντας ότι πρώτο καθήκον είναι η προστασία των πολιτών. Η πολιτική ευθύνη, πρόσθεσε, βαρύνει το σύνολο της «κυβέρνησης», η οποία δεν απαλλάσσεται με την απομάκρυνση ενός μόνο «υπουργού». «Πρέπει πλέον να παραδεχθεί ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και να ανοίξει τον δρόμο για τη χώρα», είπε, υπενθυμίζοντας ότι το ΡΤΚ είχε πρόσφατα ζητήσει έκτακτη σύγκληση της «βουλής» για τα ζητήματα ασφάλειας, με τους «κυβερνώντες» να διαψεύδουν τότε την ύπαρξη προβλήματος. Ζήτησε επίσης να σταματήσουν οι πιέσεις για ψήφιση «νομοσχεδίων» μέσω των «κοινοβουλευτικών επιτροπών» εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας.

Στο μεταξύ, ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ υποδέχθηκε στο «αεροδρόμιο» τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος μετέβη την Πέμπτη στα κατεχόμενα για συλλυπητήρια επίσκεψη.

Στην κατεχόμενη Λευκωσία έχουν μεταφερθεί με λεωφορεία συγγενείς των αγνοουμένων αλλά και θυμάτων του ναυαγίου της Filos Jet για να συναντήσουν στην τουρκική «πρεσβεία» τον κ. Γιλμάζ.

Η επίσκεψή του θα διαρκέσει μερικές μόνο ώρες. Μετά την συνάντηση με τους συγγενείς ο Τούρκος Αντιπρόεδρος θα επισκεφθεί τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν και η συνάντηση δεν θα γίνει στην παρουσία των ΜΜΕ.

Αργότερα το απόγευμα αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου πριν επιστρέψει στην Τουρκία.

Εξάλλου, η «διεύθυνση λιμένων» ανακοίνωσε περιορισμούς στη θαλάσσια περιοχή από τον Δαυλό μέχρι το ακρωτήριο Κορμακίτη, λόγω των ερευνών για το δυστύχημα της 30ής Αυγούστου 2026. Αναστέλλονται όλα τα θαλάσσια σπορ σε ξενοδοχεία και παραλίες της περιοχής, ενώ απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα και κάθε αλιευτική δραστηριότητα εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης, με ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.