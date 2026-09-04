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Χωρίς εξωτερικές κακώσεις η σορός της Ερατώς που εντοπίστηκε στο δάσος Πάφου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εκτιμάται ότι ευκρινέστερη εικόνα αναμένεται να εξαχθεί όταν παραλειφθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων  των δειγμάτων που λήφθηκαν από τη σορό κατά τη διενέργεια της νεκροτομής και την ετοιμασία της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Η σορός που εντοπίστηκε στο κρατικό δάσος Πάφου και φαίνεται να ανήκει στην 75χρονη Ερατώ Αθανασίου  δεν φέρει εξωτερικές κακώσεις και τραύματα που να παραπέμπουν άμεσα σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, που έγιναν κατά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροψίας – νεκροτομής.

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Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Γραφείου Επικοινωνίας της Αστυνομίας, εκτιμάται ότι ευκρινέστερη εικόνα αναμένεται να εξαχθεί όταν παραλειφθούν τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων  των δειγμάτων που λήφθηκαν από τη σορό κατά τη διενέργεια της νεκροτομής και την ετοιμασία της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Επίσης σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο η ταυτοποίηση της σορού θα γίνει επιστημονικά και τεκμηριωμένα με εξέταση  DNA.

Οι έρευνες της Αστυνομίας Μόρφου συνεχίζονται και λαμβάνονται καταθέσεις.

Η 75χρονη Ερατώ Αθανασίου, στην οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται να ανήκει η σορός, διέμενε στην Τσακκίστρα με τον σύζυγό της, και αγνοείτο από τις 11 το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου. Η σορός εντοπίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου στην τοποθεσία «Καλλίνικος», εντός του Κρατικού Δάσους Πάφου, από λειτουργούς του Τμήματος Δασών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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ΝΕΚΡΟΤΟΜΗΚΡΑΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΠΑΦΟΥ

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