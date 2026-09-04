ΠτΔ: Έργα €3,5 δισ. θα ανακοινωθούν το 2027- Νέα τεμάχια στην ΑΟΖ στο τραπέζι

Στόχος είναι η δημιουργία ενός εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, σε συνεργασία με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο και άλλες χώρες της περιοχής, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας πως "είμαστε σε συζητήσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για τη διάθεση και άλλων τεμαχίων" στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον ρόλο της Κύπρου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσερχόμενος σε εκδήλωση στην κοινότητα Δύμες της επαρχίας Λεμεσού, για τα εγκαίνια του έργου «Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Δυμών».

Στις δηλώσεις του ανέφερε, επίσης, ότι εντός του 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν ο ΠτΔ σημείωσε ότι η έκθεση της Επιτροπής είναι θετικότατη και εισηγείται την κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εργαζόμαστε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τον ρόλο της Κύπρου στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωση.

«Ένας αφορά το θέμα της ολοκλήρωσης, της έλευσης του φυσικού αερίου και αναφέρομαι στην υποδομή στο Βασιλικό, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Έχουν βγει οι προσφορές, προχωράει η διαδικασία», σημείωσε.

Όπως είπε, το δεύτερο είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Πέραν των τεμαχίων που έχουν διατεθεί, είμαστε σε συζητήσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για τη διάθεση και άλλων τεμαχίων, έτσι ώστε η Ανατολική Μεσόγειος σε συνεργασία και με την Αίγυπτο, αλλά και με το Ισραήλ, Κυπριακή Δημοκρατία και ενδεχομένως και άλλες χώρες της περιοχής μας, να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών «είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, όπως βλέπουμε να προκύπτουν και από τα δεδομένα που ξεκίνησαν από το 2022 στην Ουκρανία».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η συζήτηση που είχε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αφορούσε σε μεγάλο μέρος το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα 7 χρόνια, για την περίοδο 2028 - 2034.

«Είμαστε στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων και στοχεύουμε περί τα τέλη του έτους να έχουμε μία πολιτική συμφωνία», είπε ο Πρόεδρος.

Σημείωσε πως από αυτό τον προϋπολογισμό, όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, «για τη χώρα μας αναλογούν περίπου δυόμιση δισεκατομμύρια ευρώ, συν το ένα δισεκατομμύριο που είναι η συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας».

«Άρα, το Υπουργικό Συμβούλιο εντός του 2027 θα ανακοινώσουμε έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο ύψους τριάμισι δισεκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Θέλω να αξιοποιήσω και την σημερινή ευκαιρία να καλέσω όλες τις κοινότητες μας να ωριμάσουν έργα έτσι ώστε να εγκριθούν από την κυβέρνηση το 2027», σημείωσε απευθυνόμενος προς τις κοινότητες.

«Είμαστε δίπλα στις κοινότητες μας, έτσι ώστε μέσα από τις υποδομές που θα δημιουργήσουμε να δώσουμε περαιτέρω ώθηση σε αυτές τις πανέμορφες περιοχές», συμπλήρωσε.

«Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», εξήγησε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα της Κύπρου για ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν και αν έχουν ληφθεί κάποια μηνύματα από την ΕΕ σε σχέση με το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «με την έκθεση της Επιτροπής, η οποία αξιολόγησε τη χώρα μας, η οποία είναι μια θετικότατη έκθεση που εισηγείται την κατά προτεραιότητα εξέταση του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη ζώνη του Σένγκεν».

«Εργαζόμαστε έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική απόφαση το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Εξήγησε πως η απόφαση θα ληφθεί από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη μέλη, στο επίπεδο του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης.

«Εργαζόμαστε μαζί με το Συμβούλιο, δηλαδή με όλα τα κράτη αλλά και με την Επιτροπή, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε αυτή την πολύ σημαντική πολιτική απόφαση», κατέληξε ο ΠτΔ.

Πηγή: ΚΥΠΕ