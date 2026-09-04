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Ναυάγιο Κερύνειας: Άλλοι τρεις «αξιοματούχοι» απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη θέση του Οζτούρκ "διορίστηκε ο Μουράτ Σαλέλ", ενώ στις άλλες δύο θέσεις κανείς προς το παρόν

Μετά την απομάκρυνση του Ερχάν Αρικλί από τη θέση του «υπουργού μεταφορών» με διάταγμα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις του και οι «υφυπουργός μεταφορών", Ενβέρ Οζτούρκ, «διευθυντής» του «υπουργείου», Μουσταφά Αμπάρ και «διευθυντής λιμενικού τμήματος», Εμσάλ Εμιράζανταογλουλαρι.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στη θέση του Οζτούρκ "διορίστηκε ο Μουράτ Σαλέλ", ενώ στις άλλες δύο θέσεις κανείς προς το παρόν.

Στο μεταξύ, στην παρουσία του Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν έγινε η κηδεία το μεσημέρι του Ισμαήλ Κουρτ η σορός του οποίου ήταν η πρώτη που ανασύρθηκε από το βυθισμένο καταμαράν Filo jet.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι. Συλλυπήθηκαν επιτόπου την οικογένεια του θύματος ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και "πρωθυπουργός", Ουνάλ Ουστέλ, αλλά και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και "αναπληρωτής πρωθυπουργός", Φικρί Ατάογλου.

Στο μεταξύ ο τ/κ δικηγορικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν νομική υποστήριξη στα θύματα της ναυτικής τραγωδίας  και τις οικογένειές τους που θα τη ζητήσουν. Για τον σκοπό αυτό θα καταρτιστεί κατάλογος εθελοντών δικηγόρων τον οποίο θα κοινοποιήσει ο σύλλογος.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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