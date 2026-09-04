Κατεχόμενα: Έστειλε την επιστολή αποχώρησης από την «κυβέρνηση» το Κόμμα Αναγέννησης

Χθες το πρωί στις 11 κοινοποίησε με επιστολή στο ΚΕΕ την απόφαση του Κόμματος Αναγέννησης να αποχωρήσει από την «κυβέρνηση», ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος του κόμματος, Ερχάν Αρικλί, τον οποίο απομάκρυνε από την θέση του «υπουργού μεταφορών», ο Πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, μιλώντας σε εκπομπή στο κανάλι ο κ. Ουστέλ είπε ότι η επιστολή στάληκε χθες το πρωί και παρέπεμψε γι’ αυτό στον ΓΓ του ΚΕΕ, Αχμέτ Σαβασιάν. Ενημέρωσε, πρόσθεσε, ότι η απόφαση του Κόμματος Αναγέννησης για αποχώρηση από το «κυβερνητικό» σχήμα λήφθηκε προχθές το βράδυ και έχει άμεση ισχύ.

Η επιστολή, συνέχισε, δεν έχει ακόμη κατατεθεί στη «βουλή» ή την «προεδρία» και αυτό θα γίνει μέσω της «πρωθυπουργίας».

Στο μεταξύ, βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε τ/κ ΜΜΕ δείχνουν τον Ερχάν Αρικλί στην αντιπροσωπεία των επισήμων που υποδέχθηκε χθες λίγο μετά τις 15.00 τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ο κ. Γιλμάζ τον χαιρέτισε, όπως έκανε και με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, τον «αναπληρωτή πρωθυπουργό» και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, Φικρί Ατάογλου. Στα ΜΚΔ υπάρχουν σχόλια για το υπό ποιά ιδιότητα και γιατί ήταν εκεί ο κ. Αρικλί αφού η απομάκρυνσή του από το «υπουργείο μεταφορών» είχε ήδη δημοσιευθεί στην «επίσημη εφημερίδα» και ήταν σε ισχύ η απόφαση του κόμματός του για αποχώρηση από την «κυβέρνηση».

Εξάλλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Κερύνειας και απαντώντας σε ερώτηση για την πλειοψηφία της «κυβέρνησης» στη «βουλή» ο «πρόεδρος» του σώματος, Ζιγιά Όζτουρκλερ, είπε ότι «οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει χάσει την πλειοψηφία της». Σημείωσε ότι για να συγκληθεί η "ολομέλεια" της "βουλής" πρέπει να είναι παρόντες 26 «βουλευτές» (ΣΣ: τους οποίους έχει η «συγκυβέρνηση») και "για να ληφθούν αποφάσεις απαιτείται απλή πλειοψηφία".

Για την αποχώρηση του κόμματος ΚΑ του Ερχάν Αρικλί από την «κυβέρνηση», ο κ. Όζτουρκλερ είπε ότι το πιο σωστό είναι να γίνουν δηλώσεις γι’ αυτό το θέμα από τον κ. Αρικλί και τον Ουνάλ Ουστέλ. «Πρέπει να μιλάμε προσεκτικοί σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι από προχθές το βράδυ ούτε το ΚΕΕ, ούτε το «συγκυβερνών» ΔΚ έχουν προβεί σε σχόλιο για την αποχώρηση του ΚΑ από την «κυβέρνηση» και για το ποια θα είναι τα επόμενά τους βήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ