Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου - Απέσπασαν πέραν των 38.000 ευρώ

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, διερευνά η Αστυνομία. Οι δράστες αποστέλλοντας ψευδή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους πέραν των 38 χιλιάδων ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λάρνακας, από τον υπεύθυνο εταιρείας στη Λάρνακα. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες της απάτης, μετά από παράνομη παρέμβαση τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e-mail της εταιρείας, απέστειλαν μήνυμα e-mail, το οποίο παρουσιαζόταν πως είχε σταλεί από συνεργάτιδα εταιρεία. Μέσω του ψευδούς μηνύματος, ζητείτο η πληρωμή του χρηματικού ποσού 38,650 ευρώ, ως πληρωμή σε σχέση με προηγούμενη εμπορική συναλλαγή μεταξύ των δύο εταιρειών.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονταν στο μήνυμα που είχε λάβει, η παραπονούμενη εταιρεία προχώρησε στην καταβολή του χρηματικού ποσού, με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο μήνυμα. Αργότερα, σε επικοινωνία με τη συνεργάτιδα της εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχαν αποστείλει δράστες απάτης και ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο έγινε το έμβασμα, δεν ανήκει στη συνεργάτιδα εταιρεία.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, για αποπληρωμή χρηματικών ποσών, οι πολίτες διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, γνωστή και ως απάτη μέσω τιμολογίων, καθώς και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Απάτη μέσω τιμολογίων και λοιπών παραστατικών