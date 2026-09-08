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| Κύπρος

Θρίλερ στη Λεμεσό: 18χρονος καταγγέλλει ότι τον άρπαξαν από πάρκο και τον απείλησαν για χρήματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπόθεση, που διερευνάται ως απαγωγή, εκβίαση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 23 και 24 ετών, προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά από καταγγελία 18χρονου ότι τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τον απείλησαν για χρηματικές διαφορές.

Η υπόθεση, που διερευνάται ως απαγωγή, εκβίαση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκτυλίχθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ ο 18χρονος βρισκόταν σε πάρκο σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν οι δύο ύποπτοι και φέρονται να τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε άλλο δρόμο, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε απειλές σε σχέση με χρηματικές διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους.

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ΛΕΜΕΣΟΣ

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