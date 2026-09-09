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Λετυμπιώτης: Οι σχέσεις Κύπρου - ΗΠΑ αποκτούν νέο βάθος και στρατηγική προοπτική

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τη διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά από συνάντηση με διακομματική αντιπροσωπεία συνεργατών του αμερικανικού Κογκρέσου. Όπως ανέφερε, ο Στρατηγικός Διάλογος, η αμυντική συνεργασία και οι οικονομικοί δεσμοί δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ το Κυπριακό παραμένει σημαντικό μέρος της συζήτησης.

Οι σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν τα τελευταία χρόνια αποκτήσει νέο βάθος, νέα δυναμική και νέες προοπτικές, και αυτή η πορεία συνεχίζεται, είπε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε ανάρτησή του σχετικά με γεύμα εργασίας στο οποίο συμμετείχε μαζί με διακομματική αντιπροσωπεία επιστημονικών συνεργατών μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Εκπρόσωπος σημειώνει ότι κατά το γεύμα συζήτησαν για τις σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν τα τελευταία χρόνια αποκτήσει νέο βάθος, νέα δυναμική και νέες προοπτικές, και σημείωσε ότι αυτή η πορεία συνεχίζεται.

«Ο Στρατηγικός Διάλογος, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, οι επενδύσεις και οι οικονομικοί δεσμοί δεν είναι απλώς σταθμοί μιας σχέσης που αναπτύσσεται. Είναι η βάση για όσα περισσότερα μπορούμε να πετύχουμε μαζί», αναφέρει ο Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «έχουμε σημαντικά βήματα μπροστά μας, με το Eastern Mediterranean Gateway Act και το ITAR να μπορούν να δώσουν ακόμη μεγαλύτερο βάθος και προοπτική στη στρατηγική μας συνεργασία».

Σημειώνει ότι μίλησαν και για το Κυπριακό, και για μια επανενωμένη Κύπρο «που δεν θα απελευθερώνει μόνο τις δυνατότητες της ίδιας της χώρας μας, αλλά θα μπορεί να αποτελεί ακόμη ισχυρότερο πυλώνα ασφάλειας, σταθερότητας και συνεργασίας σε μια περιοχή όπου αυτά είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ».

Καταλήγοντας, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι η ισχυρή διακομματική στήριξη στο Κογκρέσο «είναι πολύτιμη», γιατί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί «μάς δείχνει πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Και οι δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας, πόσο μακρύτερα μπορούμε ακόμη να φτάσουμε». 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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