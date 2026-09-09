Σε διάλογο με τις αγροτικές οργανώσεις για συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ο Υπουργός Εργασίας

Την πρώτη ενημέρωση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού είχαν σήμερα οι αγροτικές οργανώσεις σε συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα.

O Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου για τη φιλοσοφία και τις βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης, ενώ από πλευράς των οργανώσεων τέθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των αγροτών και το ύψος των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων.

Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι το Υπουργείο είχε υποχρέωση να ενημερώσει τις αγροτικές οργανώσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και εξέφρασε την πρόθεση να υπάρξουν συχνές συναντήσεις για ενημέρωση και συζήτηση και των επιμέρους θεμάτων που περιλαμβάνει.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αύξησης των εισφορών και του ορίου συνταξιοδότησης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «σε καμιά περίπτωση» δεν έχει τεθεί θέμα αλλαγής των ορίων αφυπηρέτησης.

Σε ό,τι αφορά τις εισφορές, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η αποσπασματική αναφορά πως «θα αυξηθούν οι εισφορές» είναι παραπλανητική.

Εξήγησε ότι στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται δυνητική πρόνοια σύμφωνα με την οποία, εάν στο μέλλον διαφοροποιηθούν οι συνθήκες και κριθεί αναγκαίο για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα μπορούσε να συζητηθεί αύξηση των εισφορών.

Όπως ανέφερε, αυτό συνδέεται με την επιλογή να αποκλειστεί η μείωση των συντάξεων. Πρόσθεσε ότι μια ενδεχόμενη αύξηση εισφορών δεν θα ανατρέπει τις αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει, ούτε θα θέτει σε κίνδυνο τη νέα γενιά.

Ο Υπουργός είπε πως στη σημερινή συνάντηση παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης και οι επιτυχίες της, οι οποίες, όπως ανέφερε, «σε πολλά σημεία αγγίζουν και τον αγροτικό κόσμο». Παράλληλα, το Υπουργείο άκουσε τις εισηγήσεις και τους προβληματισμούς των αγροτικών οργανώσεων, τους οποίους, όπως διαβεβαίωσε, θα λάβει «πολύ σοβαρά υπόψη» στον τελικό σχεδιασμό.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η διαβούλευση δεν περιορίζεται στις αγροτικές οργανώσεις, αλλά συνεχίζεται και με άλλους φορείς που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον, καθώς και στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργοδότες.

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, πρόσθεσε, θα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός της μεταρρύθμισης, η οποία αναμένεται να κατατεθεί πρώτα στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και τελική ανάλυση.

Ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα υπάρξει σύγκλιση απόψεων στη Βουλή, ώστε η μεταρρύθμιση να προχωρήσει και να εφαρμοστεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο ΓΓ της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), Πανίκος Χάμπας, ανέφερε ότι οι αγροτικές οργανώσεις θα μελετήσουν τις προτάσεις του Υπουργείου και θα καταθέσουν γραπτώς τις εισηγήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Σημείωσε ότι υπάρχει κοινή άποψη πως οι αγρότες χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας τους, οι οποίες θα υποβληθούν με συγκεκριμένο τρόπο προς το Υπουργείο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα των αγροτισσών, υπογραμμίζοντας ότι και για το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να προηγηθεί διαβούλευση πριν από την οριστικοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων.

Ο ΓΓ της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Μιχάλης Λύτρας, είπε πως αυτή είναι η πρώτη τους συνάντηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, ύστερα από σχετικό αίτημα των αγροτικών οργανώσεων προς τον Υπουργό Εργασίας.

Όπως ανέφερε, το αγροτικό κίνημα δεν συμμετέχει στις συσκέψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί ένα σημαντικό μέρος του κυπριακού λαού, μεγάλο τμήμα του οποίου αποτελείται από χαμηλοσυνταξιούχους.

Ο κ. Λύτρας υπογράμμισε, παράλληλα, τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, λόγω, μεταξύ άλλων, των καιρικών συνθηκών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση τέθηκαν ερωτήματα προς τον Υπουργό και τον αναλογιστή που συμμετείχε στη συζήτηση και συμφωνήθηκε να συνεχιστεί ο διάλογος, ώστε να δοθούν απαντήσεις και στη συνέχεια οι αγροτικές οργανώσεις να διαμορφώσουν τις θέσεις τους.

«Πρέπει να κρατήσουμε υγιέστατο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», είπε, χαρακτηρίζοντάς το θεσμικό όργανο που πέτυχε με πολλές προσπάθειες ο κυπριακός λαός.

Ταυτόχρονα, έθεσε ως βασικό αίτημα την αύξηση των συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων γεωργών, ώστε, όπως είπε, να ξεφύγουν από τα «πλαίσια των συντάξεων πείνας».

Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου, Τάσος Γιαπάνης, ευχαρίστησε τον Υπουργό για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα των αγροτικών οργανώσεων για συνάντηση.

Ανέφερε ότι έγινε μια πρώτη επεξήγηση της πρόθεσης του Υπουργείου για τροποποίηση του συνταξιοδοτικού, ενώ οι αγροτικές οργανώσεις έθεσαν ερωτήματα και εξέφρασαν προβληματισμούς, με τον ίδιο να σημειώνει ότι θα επανέλθουν με συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Ο κ. Γιαπάνης διαβεβαίωσε ότι ο Παναγροτικός θα βρίσκεται «παρά το πλευρό» του Υπουργού, υπογραμμίζοντας ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «δεν είναι μόνο για μας, αλλά είναι και για τις επόμενες γενεές».

Όπως είπε, οι αγροτικές οργανώσεις θα στηρίξουν την Πολιτεία στην προσπάθεια προώθησης της μεταρρύθμισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ