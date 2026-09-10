Αιγυπτιακό άγημα στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου: «Σαφές μήνυμα» προς την Τουρκία, γράφει η Μααρίβ

Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα και προσωπικά προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στέλνει η απόφαση του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι να αποστείλει, για πρώτη φορά, αιγυπτιακό στρατιωτικό άγημα στην Κύπρο για την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, αναφέρει σε ανάλυσή της η ισραηλινή εφημερίδα «Μααρίβ».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι Αιγύπτιοι στρατιώτες αναμένεται να παρελάσουν στη Λευκωσία μαζί με τμήματα της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ, σημειώνοντας ότι η παρουσία τους θεωρείται κίνηση με πολιτική και στρατηγική σημασία πολύ μεγαλύτερη από τον τελετουργικό χαρακτήρα της παρέλασης.

Η απόφαση, επισημαίνεται, αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της επαναπροσέγγισης Καΐρου και Άγκυρας και των τουρκικών προσπαθειών να ενταχθεί η Αίγυπτος στη νέα περιφερειακή αρχιτεκτονική που διαμορφώνει η συμφωνία αμοιβαίας άμυνας της Μέκκας. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 7 Αυγούστου από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, με την Άγκυρα να παρουσιάζει την Αίγυπτο ως πιθανό μελλοντικό μέλος.

Η «Μααρίβ», ωστόσο, τονίζει ότι η αιγυπτιακή κίνηση καταδεικνύει ότι η προσέγγιση με την Τουρκία δεν γίνεται εις βάρος του στρατηγικού άξονα Αιγύπτου–Κύπρου–Ελλάδας.

Τον Απρίλιο, Κύπρος και Αίγυπτος είχαν συμφωνήσει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, στις ανταλλαγές στρατιωτικών ακαδημιών, στη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών και στη σύσταση κοινής επιτροπής, γράφει η εφημερίδα και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι ο συμβολισμός είναι ακόμη ισχυρότερος, καθώς η αιγυπτιακή συμμετοχή έρχεται σχεδόν 49 χρόνια μετά την αιματηρή επιδρομή Αιγυπτίων καταδρομέων στο αεροδρόμιο Λάρνακας το 1978, η οποία οδήγησε στη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών.

Υπό αυτή την έννοια, καταλήγει η «Μααρίβ», και μόνο η παρουσία Αιγυπτίων στρατιωτών στην παρέλαση για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας θα αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από μια κίνηση αβρότητας. Θα αποτυπώσει με χειροπιαστό τρόπο τον νέο συσχετισμό δυνάμεων στην περιοχή, στο πλαίσιο του οποίου η Αίγυπτος επιδιώκει να διατηρεί την ελευθερία κινήσεών της έναντι όλων των πλευρών, χωρίς να εγκαταλείπει τις συμμαχίες που έχει ήδη οικοδομήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ