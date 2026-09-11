Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Κύπρος

ΕΟΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Χωρίς νερό διάφορες περιοχές - Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η βλάβη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, με τον ΕΟΑ Λεμεσού να εκτιμά ότι η υδροδότηση θα επανέλθει νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου.

Προβλήματα στην υδροδότηση καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό, λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, η διακοπή της παροχής νερού επηρεάζει την περιοχή δυτικά της οδού Αγίας Ζώνης μέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου Γ’, καθώς και τις οδούς Αγίας Φυλάξεως και Γλάδστωνος.

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, με τον ΕΟΑ Λεμεσού να εκτιμά ότι η υδροδότηση θα επανέλθει νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Οργανισμός ενημερώνει το κοινό για την προσωρινή διακοπή και τις περιοχές που επηρεάζονται μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΕΟΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα