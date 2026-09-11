ΕΟΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: Χωρίς νερό διάφορες περιοχές - Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η βλάβη

Προβλήματα στην υδροδότηση καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Αγίας Ζώνης στη Λεμεσό, λόγω βλάβης στο υδρευτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, η διακοπή της παροχής νερού επηρεάζει την περιοχή δυτικά της οδού Αγίας Ζώνης μέχρι τη λεωφόρο Μακαρίου Γ’, καθώς και τις οδούς Αγίας Φυλάξεως και Γλάδστωνος.

Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, με τον ΕΟΑ Λεμεσού να εκτιμά ότι η υδροδότηση θα επανέλθει νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Οργανισμός ενημερώνει το κοινό για την προσωρινή διακοπή και τις περιοχές που επηρεάζονται μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.