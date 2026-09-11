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Μονοψήφιος ο αριθμός των διελεύσεων πλοίων από το Στενό Ορμούζ την Πέμπτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Από τα επτά πλοία, τα δύο εισήλθαν και πέντε εξήλθαν, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει υπόψη του το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ μειώθηκαν σε εφτά χθες Πέμπτη, από 11 την προηγουμένη, δείχνουν προκαταρκτικά δεδομένα υπηρεσιών παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα.

Από τα επτά πλοία, τα δύο εισήλθαν και πέντε εξήλθαν, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει υπόψη του το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλήρης· άλλα πλοία μπορεί να διέσχισαν το στενό έχοντας απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες δεδομένων για τη θέση τους στο σύστημα αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίησή τους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

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