Πυρκαγιά σε υπόγειο ξενοδοχείου στον Πρωταρά – Επιχειρεί η Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο ξενοδοχείου στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στη σκηνή ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ μέλη της Υπηρεσίας επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, το μέγεθός της ή κατά πόσο υπάρχουν πρόσωπα σε κίνδυνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξει πιο σαφής εικόνα από τις ομάδες πυρόσβεσης που επιχειρούν στο σημείο.