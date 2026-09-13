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Έστησε δίκτυα και παγίδευσε 17 άγρια πτηνά στη Λάρνακα: €13.500 εξώδικο σε 36χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Να σημειωθεί ότι «τα 17 ζωντανά άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι, διαχειριστής του χώρου είναι ο 36χρονος».

Εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής ύψους €13.500 εκδόθηκε το Σάββατο σε 36χρονο, μετά τον εντοπισμό 17 άγριων πτηνών παγιδευμένων σε δίκτυα, σε περιφραγμένο χωράφι στην επαρχία Λάρνακας.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «στη διερεύνηση της υπόθεσης οδήγησε ο εντοπισμός από μέλη του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας της ΜΜΑΔ, 17 άγριων πτηνών, παγιδευμένων σε δίκτυα παγίδευσης, εντός περιφραγμένου χωραφιού, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, στις 08/09/2026». 

Αναφέρεται ότι σΣτο σημείο, μαζί με πέντε δίκτυα παγίδευσης, εντοπίστηκε και συσκευή παραγωγής μιμητικών φωνών πτηνών».

Να σημειωθεί ότι «τα 17 ζωντανά άγρια πτηνά απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι, διαχειριστής του χώρου είναι ο 36χρονος».

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου, σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Με το πέρας των εξετάσεων, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου εξέδωσαν στον 36χρονο, εξώδικη ειδοποίηση πληρωμής χρηματικού ποσού ύψους 1,500 ευρώ, σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση άγριων πτηνών και θηραμάτων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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