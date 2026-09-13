Συνάντηση Γκουτέρες – Αλ Σίσι: Συζήτησαν Γάζα, Δυτική Όχθη, Ουκρανία και εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία συζήτησαν το Σάββατο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των BRICS.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη, οι δύο πλευρές εξέτασαν τις διεθνείς εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και «τον παγκόσμιο αντίκτυπό τους».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συζήτησαν «λεπτομερώς την κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και επαναβεβαίωσαν «το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού».

Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε παράλληλα τον «κρίσιμο ρόλο» της Αιγύπτου στη διευκόλυνση του διαλόγου με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ