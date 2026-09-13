Θάνατος 3,5χρονου στη Λευκωσία: Μυστήριο γύρω από την πτώση από τον 6ο όροφο - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια θανάτου αγοριού ηλικίας τριάμισι ετών, χθες το απόγευμα στη Λευκωσία. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν οι δύο γονείς του παιδιού, άντρας και γυναίκα ηλικίας 32 και 33 ετών αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της, γύρω στις 6.15 χθες το απόγευμα, το παιδί ηλικίας τριών ετών και εννέα μηνών, εντοπίστηκε τραυματισμένο, στον ισόγειο χώρο πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου που μετέφερε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου γύρω στις 6.50 το απόγευμα απεβίωσε.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ενώ το παιδί βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διαμένει με τους γονείς του, στον 6ο όροφο πολυκατοικίας στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να έπεσε στον ισόγειο χώρο του κτιρίου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης των δύο γονέων του παιδιού. Αυτοί συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.