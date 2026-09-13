Με γιοτ από μαρίνες τα ναρκωτικά: «Πλοκάμια» από το Ισραήλ μέχρι την Κύπρο - 126 kg πρώτης ύλης για την «κοκαΐνη των ισραηλινών»

Στα ίχνη ενός τεράστιου κυκλώματος εισαγωγής ναρκωτικών, αποκλειστικά για τους ισραηλινούς κάτοικους Κύπρου, φαίνεται να βρίσκεται η Αστυνομία. Η τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που εντοπίστηκε το Σάββατο στη Λεμεσό, φέρεται να εισαγόταν παράνομα στην Κύπρο από το Ισραήλ μέσα μαρίνες και λιμάνια σε Λεμεσό και Λάρνακα, χρησιμοποιώντας υπερπολυτελή σκάφη, σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο Δικαστήριο.

Η πληροφορία που αξιοποιήθηκε από τους ανακριτές έκανε λόγο για εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από Ισραηλινούς και πρόσωπα αραβικής καταγωγής, η οποία φέρεται να εισήγαγε και να διακινούσε ναρκωτικά από το Ισραήλ στην Κύπρο. Μάλιστα η ίδια πληροφορία, έκανε λόγω για τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που έφτασε πριν από μια βδομάδα στην Κύπρο, σύμφωνα με την οποία δεκάδες κιλά κοκαΐνης και κάνναβης, έφτασαν στην Κύπρο, μέσω της πιο πάνω οδού, καμουφλαρισμένα σε συσκευασίες υλικών οικοδομής και ειδών υγιεινής. Στις οικίες των τεσσάρων προσώπων που έχουν συλληφθεί, κατέληγαν από τα λιμάνια και τις μαρίνες και ακολούθως από εκεί και πέρα γινόταν «διανομή» και μετέπειτα διοχετευόταν στην αγορά μόνο για Ισραηλινούς κάτοικους Κύπρου.

Η ΥΚΑΝ έθεσε υπό παρακολούθηση συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και οχήματα τα οποία εμπλέκονταν και μετά από δύο ημέρες παρακολούθησης, προχώρησαν σε «έφοδο» που οδήγησε σε συλλήψεις. Παρά την προσπάθεια του 50χρονου να διαφύγει της σύλληψης, ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ και στην κατοχή του βρέθηκαν διάφορα ναρκωτικά, την ώρα που έφευγε από την οικία των άλλων δύο.

Στις οικίες των δύο εντοπίστηκαν διάφορες ποσότητες ναρκωτικών, ενώ ξεχωρίζει η τεράστια ποσότητων των 126 κιλών κεταμίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εν λόγω ναρκωτικό, χρησιμοποιείται ως συστατικό πρώτης ύλης για την «παραγωγή» της λεγόμενης ροζ κοκαΐνης που είναι ναρκωτικό ευρέος διαδεδομένο εντός της ισραηλινής κοινότητας. Η τεράστια ποσότητα της κεταμίνης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να εισαχθεί στην Κύπρο μέσω ευρωπαϊκής χώρας. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε κιβώτια (σίκλες) οικοδομικών υλικών.

Πάντως από την ΥΚΑΝ θεωρούν ότι πρόκειται για κύκλωμα με μεγάλα πλοκάμια στην Κύπρο και το εξωτερικό και δεν αποκλείεται από τις έρευνες των επομένων ημερών να προκύψουν περαιτέρω δεδομένα.

Σε δύο οικίες

Η ΥΚΑΝ πέρασε χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 50, 53, 49 και 32 ετών, έπειτα από ημέρες παρακολούθησης που οδήγησαν σε έφοδο σε οικία στον Ύψωνα ενώ ακολούθησε και έρευνα σε οικία στην Μουταγιάκα. Οι συλληφθέντες, τέθηκαν το πρωί της Κυριακής υπό οχταήμερη κράτηση. Πρόκειται για δύο ζευγάρια, ισραηλινοί και παλαιστίνιοι, οι οποίοι φέρονται ως μέλη του ευρύτερου κυκλώματος.

Στην οικία του 53χρονου και της 49χρονης στον Ύψωνα εντοπίστηκαν

- Κοκαΐνη μεικτού βάρους 34 γραμμαρίων

- Κεταμίνη, μεικτού βάρους 246,5 γραμμαρίων

- Μεθεδρόνη μεικτού βάρους 15 γραμμαρίων

- MDMA μεικτού βάρους 12 γραμμαρίων

- 4,150 ευρώ

- 42 πακέτα αδασμολόγητων τσιγάρων

- Κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια

Στην οικία του 50χρονου και της 35χρονης στην Μουτταγιάκα

- Ποσότητα κεταμίνης, μεικτού βάρους 126 κιλών και 630 γραμμαρίων

- Ζυγαριά ακριβείας

- Κινητά τηλέφωνα και άλλα τεκμήρια