Πυρκαγιά στο Λατσί της Πόλης Χρυσοχούς – Υπό διερεύνηση τα αίτια

Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση εκδηλώθηκε χθες στο Λατσί της Πόλης Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 13:05 χθες, δύο πυροσβεστικά οχήματα ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό, παρέχοντας υποστήριξη στο Τμήμα Δασών, σε τομέα που εμπίπτει στην επιχειρησιακή του ευθύνη.

Οι δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Τα αίτια της πρόκλησης της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.