Eντοπισμός κεταμίνης στη Λεμεσό: Η ποσότητα δείχνει διεθνές κύκλωμα - Η Κύπρος διαμετακομιστικός σταθμός για τη μεταφορά ναρκωτικών προς Ισραήλ

Ακόμα μεγαλύτερη διάσταση παίρνει η υπόθεση εντοπισμού μεγάλης ποσότητας κεταμίνης στη Λεμεσό, αφού μετά τα πρώτα 126kg που εντοπίστηκαν το Σάββατο, το πρωί της Δευτέρας η ΥΚΑΝ, μετά από νέες έρευνες, εντόπισε άλλα 263,5kg σε αποθήκη εκτελωνισμού κοντά στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα σχεδόν στα 390kg. Πλέον, παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι οι τεράστιες ποσότητες αφορούσαν την κυπριακή αγορά και συγκεκριμένα Ισραηλινούς μόνιμους κατοίκους Κύπρου, η ΥΚΑΝ διερευνά σοβαρά το ενδεχόμενο η Κύπρος να είχε ρόλο διαμετακομιστικού σταθμού και μέρος των ναρκωτικών να μεταφερόταν από εδώ προς το Ισραήλ, πιθανόν μέσω πολυτελών γιοτ και μαρίνων.

Οι έρευνες της ΥΚΑΝ στις δύο οικίες όπου εντοπίστηκαν οι πρώτες ποσότητες οδήγησαν σε έγγραφα και άλλα τεκμήρια, τα οποία «έδειξαν» την αποθήκη εκτελωνισμού κοντά στο νέο λιμάνι. Ταυτόχρονα, τα ίδια στοιχεία φαίνεται να «κλείδωσαν» και τη χώρα από την οποία έφτασε η κεταμίνη στην Κύπρο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να δείχνουν τη Γερμανία και για τις δύο «παρτίδες». Η νέα ποσότητα ήταν επιμελώς κρυμμένη και καμουφλαρισμένη ανάμεσα σε οικοδομικά υλικά, με σημείο εισαγωγής το Λιμάνι Λεμεσού.

Από την ΥΚΑΝ δεν αποκλείουν, μάλιστα, να εντοπιστούν και άλλες ποσότητες, καθώς εκτιμάται ότι τα ναρκωτικά έφτασαν σχετικά πρόσφατα στην Κύπρο, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρχουν φορτία που βρίσκονται ήδη εν πλω. Οι ανακριτές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των φορτίων, από την εισαγωγή και την αποθήκευσή τους μέχρι τον τελικό προορισμό τους, καθώς και τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο. Η αρχική πληροφορία που είχε τεθεί ενώπιον των ανακριτών έκανε λόγο για εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από Ισραηλινούς και πρόσωπα αραβικής καταγωγής, η οποία φέρεται να δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Διαφορετικοί ρόλοι

Από τις εξετάσεις, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, προκύπτει εκ πρώτης όψεως ότι τα τέσσερα πρόσωπα δεν είχαν τον ίδιο ρόλο στο κύκλωμα. Υπό κράτηση βρίσκονται δύο ζευγάρια, ένα από το Ισραήλ και ένα από την Παλαιστίνη, ηλικίας 50, 53, 49 και 32 ετών. Το ένα ζευγάρι φέρεται να είχε καθοριστική εμπλοκή στη διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων, έχοντας συγκεκριμένο ρόλο και δίνοντας οδηγίες σε άλλα πρόσωπα. Οι ύποπτοι, πάντως, προβάλλουν διαφορετικούς ισχυρισμούς για την προέλευση και την κατοχή των ναρκωτικών και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν συνεργαστεί ουσιαστικά με τις Αρχές. Ιδιαίτερο βάρος στις έρευνες δίνεται και στον τελικό προορισμό της κεταμίνης.

Η ουσία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, ως βασικό συστατικό για την παρασκευή της λεγόμενης «dosa» ή «ροζ κοκαΐνης», ενός ναρκωτικού που έχει αποκτήσει μεγάλη διάδοση στη νυχτερινή ζωή του Ισραήλ. Παρά την ονομασία της, δεν πρόκειται για κοκαΐνη, αλλά για μείγμα ψυχοδραστικών ουσιών, στο οποίο συχνά περιλαμβάνονται κεταμίνη, MDMA, καφεΐνη και άλλες ουσίες.

«Πρωτοφανής ποσότητα»

Μιλώντας στον «Πολίτη 106.7 και 96.7», ο διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, σημειώνοντας ότι στόχος της ΥΚΑΝ είναι να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται. Όπως είπε, επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν άμεσα σε νέα σύλληψη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται αυτό να συμβεί εάν προκύψουν νέες μαρτυρίες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τέτοιες ποσότητες κεταμίνης δεν είχαν εντοπιστεί ξανά στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, από το 2022 μέχρι πριν από τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν κατασχεθεί συνολικά περίπου 220 γραμμάρια, γεγονός που καταδεικνύει την πρωτοφανή κλίμακα της νέας κατάσχεσης.