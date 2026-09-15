Στη φωτιά του Άρσους η ελληνική ομάδα Δασοπυρόσβεσης – Πρώτη επιχειρησιακή αποστολή στην Κύπρο

Στην προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην κοινότητα Άρσους συμμετείχε η ελληνική ομάδα Δασοπυρόσβεσης, η οποία φιλοξενείται στην Κύπρο στο πλαίσιο της δράσης Prepositioning 2026 του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δελτίο Τύπου του Τμήματος Δασών αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρησιακής εξοικείωσης που υλοποιεί το Τμήμα Δασών, η ελληνική ομάδα επισκέφθηκε το Πυροφυλάκιο Τρίπυλος, τον Δασικό Σταθμό Σταυρού της Ψώκας και περιοχές του Δάσους Πάφου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για τις ιδιαιτερότητες του Δάσους Πάφου, τις υποδομές επιτήρησης και πυροπροστασίας, το δασικό οδικό δίκτυο, τις δυνατότητες πρόσβασης και τις επιχειρησιακές προκλήσεις της περιοχής.

Σημειώνεται ότι κατά την επιστροφή της στον Δασικό Σταθμό Πλατανιών, όπου εδρεύει, οι δυνάμεις του Τμήματος Δασών κλήθηκαν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Κοινότητα Άρσους, ύστερα από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περνώντας για πρώτη φορά από την επιχειρησιακή εξοικείωση στην πρώτη πραγματική αποστολή στην Κύπρο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 λειτουργοί και 20 δασοπυροσβέστες του Τμήματος Δασών, με 6 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο, καθώς και τα 21 μέλη της Ελληνικής Ομάδας Δασοπυρόσβεσης. Η ελληνική ομάδα συμμετείχε, για πρώτη φορά στην Κύπρο, σε πραγματικό περιστατικό πυρκαγιάς, επιχειρώντας από κοινού με τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών και αποκτώντας έτσι πολύτιμη πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες.

Τον συντονισμό των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων του Τμήματος Δασών και της Ελληνικής Αποστολής στο πεδίο είχε ο Περιφερειακός Δασικός Λειτουργός Τροόδους, ο οποίος όπως αναφέρεται βρισκόταν στο επεισόδιο και είχε την επιχειρησιακή ευθύνη για την ανάπτυξη και δράση των δυνάμεων του Τμήματος Δασών.

Καταληκτικά επισημαίνεται ότι αυτή η πρώτη κοινή επιχειρησιακή εμπλοκή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στενής συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και της κοινής προσπάθειας για την αποτελεσματική προστασία των δασών και της ανθρώπινης ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ