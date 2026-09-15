Διπλωματική κινητικότητα στο Κυπριακό – Σε Αθήνα και Άγκυρα ο Φίτο πριν τη νέα συνάντηση των ηγετών

Σε Αθήνα και Άγκυρα αναμένεται να πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες επαφές ο Ειδικός Αντιπρόσωπος της ΕΕ για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, χωρίς, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, να αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι επαφές του κ. Φίτο σε Αθήνα και Άγκυρα εντάσσονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για υποστήριξη της διαδικασίας στο Κυπριακό και πραγματοποιούνται ενόψει των επόμενων επαφών των δύο πλευρών.

Η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για σειρά επαφών. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο μεταξύ, ουσιαστική συνάντηση είχαν το απόγευμα της Δευτέρας ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο ειδικός αντιπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, σύμφωνα με έγκυρες πηγές που μίλησαν στο ΚΥΠΕ.

Κατά τη συνάντηση Μενελάου-Ντανά συζητήθηκαν θέματα ουσίας, η μεθοδολογία των συνομιλιών και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της νέας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση των δύο ηγετών από την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες από την Κύπρο στα τέλη Ιουλίου. Ο κ. Γκουτέρες είχε καλέσει τις δύο πλευρές να επιτύχουν πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στα ζητήματα ουσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ