Κίνημα Κυνηγών: «Αποτραβήχτηκε» από την ηγεσία ο πρόεδρός τους – Δεν βρίσκουν διάδοχο

Σε μεταβατική περίοδο εισέρχονται οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, καθώς, παρά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τις υπόλοιπες θέσεις της ηγεσίας, δεν κατατέθηκε υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου. Η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε όπως καθήκοντα προέδρου αναλάβει προσωρινά ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής πρόεδρος, Λευτέρης Θεοδώρου, ενώ χρέη αναπληρωτή προέδρου θα εκτελεί ο Αντώνης Πολυβίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κινήματος, η εξέλιξη προέκυψε μετά την πρόσφατη εξαγγελία για διεξαγωγή εσωκομματικών εκλογών με στόχο την ανάδειξη νέας ηγεσίας και την έκτακτη σύγκληση της Πολιτικής Επιτροπής.

Κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως αναφέρεται, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από στελέχη για τις θέσεις των αντιπροέδρων και του αναπληρωτή προέδρου, όχι όμως και για την προεδρία.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής συζητήθηκε παράλληλα η απόφαση του μέχρι σήμερα προέδρου του Κινήματος να «αποτραβηχτεί από την προεδρία» για ένα χρονικό διάστημα, έπειτα από εννέα χρόνια, παραμένοντας ωστόσο ενεργός στο Κίνημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηγεσία εξέφρασε τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και τον κάλεσε να συνεχίσει να ηγείται, με τον ίδιο να ζητά χρόνο προκειμένου να λάβει τις τελικές του αποφάσεις.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η Πολιτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, για την ολιγόμηνη μεταβατική περίοδο, να αναλάβει προσωρινά την προεδρία ο Λευτέρης Θεοδώρου και καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου ο Αντώνης Πολυβίου. Αμφότεροι περιλαμβάνονταν στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος στις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Παράλληλα, το Κίνημα ανακοινώνει ότι δρομολογείται πλήρης ανασυγκρότηση των επαρχιακών επιτροπών, με στόχο την οργανωτική προετοιμασία για τη διεξαγωγή γενικών εσωκομματικών εκλογών, από τις οποίες θα προκύψει το σύνολο της νέας ηγεσίας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Κίνημα θα συνεχίσει την πορεία του με «σταθερότητα, τόλμη και αποφασιστικότητα», ενώ καταλήγει ότι «Στον αγωνα μας αυτο και στις νεες προκλήσεις κανείς δεν περισσευει» και πως αδιαπραγμάτευτοι στόχοι παραμένουν «Η πατρίδα και ο λαός μας οπου είναι και θα παραμείνουν ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΩΝ».