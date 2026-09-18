Πυρκαγιά σε όχημα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 21:11.
Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με ένα πυροσβεστικό όχημα.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:30. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του.
Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.