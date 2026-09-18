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| Κύπρος

Πυρκαγιά σε όχημα σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:30. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κλήση για το περιστατικό λήφθηκε στις 21:11.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου με ένα πυροσβεστικό όχημα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 21:30. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής, ενώ επηρεάστηκε και η βαφή του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

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