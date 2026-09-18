Άντρος Κυπριανού για Κυπριακό: «Οι πράξεις μας πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τα λόγια μας» - Η πρόταση του ΑΚΕΛ για άρση του αδιεξόδου [ηχητικό]

Κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στρατηγική που ακολουθεί στο Κυπριακό άσκησε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έπρεπε, από την ανάληψη των καθηκόντων του, να είχε επικεντρωθεί στη διαμόρφωση στρατηγικής για την απομάκρυνση της Τουρκίας από αυτή τη θέση.

Κατά τον πρώην Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ενώ ο Πρόεδρος δηλώνει έτοιμος να συμμετάσχει σε τριμερή ή πολυμερή διάσκεψη, οι ενέργειές του έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς, όπως εκτίμησε, απομακρύνουν τις δύο κοινότητες αντί να αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους.

«Ακολουθεί μια σπασμωδική στρατηγική. Ένα μέρος της, η ρητορική, λέει «είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να ξεκινήσω διαπραγματεύσεις», αλλά στην ουσία της αυτή η στρατηγική κάνει ακριβώς το αντίθετο», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η κριτική του δεν αποτελεί εισήγηση για υποχωρήσεις σε ζητήματα αρχών, αλλά αφορά την ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων ώστε η Τουρκία να μετακινηθεί από τις αξιώσεις της.

Κίνητρα μέσω φυσικού αερίου και ευρωτουρκικών σχέσεων

Αναπτύσσοντας την πρόταση του ΑΚΕΛ για άρση του αδιεξόδου, ο κύριος Κυπριανού εισηγήθηκε την παροχή κινήτρων προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και την Τουρκία, τα οποία συνδέονται με την ενέργεια και τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, πρότεινε όπως, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία επί της ουσίας του πλαισίου Γκουτέρες, οι Τουρκοκύπριοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για το φυσικό αέριο, μέσω της επιτροπής που χειρίζεται τα σχετικά ζητήματα.

«Εάν συμφωνήσουμε στο πλαίσιο Γκουτέρες, ναι. Τότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει επιστροφή, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Θα έχουμε λύσει την ουσία του Κυπριακού», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ανέφερε ότι, εφόσον συνεργαστεί για επίλυση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση, θα μπορούσαν να συζητηθούν ζητήματα φυσικού αερίου, περιλαμβανομένης ενδεχόμενης εμπορικής συμφωνίας μετά τη λύση, καθώς και ο προσφορότερος τρόπος μεταφοράς του κυπριακού φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσθεσε ότι, υπό την προϋπόθεση επίλυσης του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να μη θέτει εμπόδια στη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστροφή στο Κραν Μοντανά με γεφυρωτικές προτάσεις

Ως προς την ουσία των διαπραγματεύσεων, ο Άντρος Κυπριανού υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να επαναβεβαιώσει την προσήλωσή της στη συμφωνημένη βάση λύσης της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και να δηλώσει έτοιμη να συνεχίσει από το σημείο όπου διακόπηκαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά.

Εισηγήθηκε, παράλληλα, την κατάθεση γεφυρωτικών προτάσεων και τη δέσμευση ότι, εφόσον η τουρκική πλευρά συνεργαστεί στο συμφωνημένο πλαίσιο, η διαδικασία θα προχωρήσει μέχρι τέλους.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ κάλεσε επίσης τα πολιτικά κόμματα να συζητήσουν από κοινού τρόπους μετακίνησης της τουρκικής πλευράς από τη θέση για δύο κράτη, διευκρινίζοντας ότι το ΑΚΕΛ δεν διεκδικεί το αλάθητο ως προς τη δική του πρόταση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη συνέπειας μεταξύ δηλώσεων και ενεργειών της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Οι πράξεις μας να είναι εναρμονισμένες με τα λόγια μας. Δεν γίνεται η ρητορική μας να στρέφεται προς μια κατεύθυνση και οι πράξεις μας να στρέφονται προς άλλη κατεύθυνση», ανέφερε, επικρίνοντας ενέργειες που, κατά την εκτίμησή του, αποσκοπούν στην ικανοποίηση εκλογικών ακροατηρίων.

Ακούστε την παρέμβαση του Άντρου Κυπριανού στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 18-09-2026