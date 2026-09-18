Το ΕΒΕ Πάφου επικεφαλής ευρωπαϊκού έργου για Blockchain, AI και Web3

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, ως Lead Partner, συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ “Enhancing Youth Education in Blockchain, AI and Web3 through International Exchange” (Project 2026-1-CY01-KA220-YOU-000467513), η οποία πραγματοποιείται στην Πεσκάρα της Ιταλίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΠ το έργο, συνολικής διάρκειας δύο ετών, επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων των νέων σε σύγχρονες και ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες, όπως το Blockchain, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Web3, μέσα από τη διεθνή συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.

Εκ μέρους του ΕΒΕ Πάφου, στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετέχουν ο Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης, κ. Στέφανος Χατζηιωάννου, καθώς και ο συνεργάτης και εμπειρογνώμονας του Επιμελητηρίου, κ. Πάρης Παρασκευά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στην Πεσκάρα, πέραν της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων, θα πραγματοποιηθεί και διήμερο συνέδριο με επίκεντρο την τεχνολογία Blockchain, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν γνώσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές γύρω από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων. Κατά τη διάρκεια της διετούς υλοποίησης του προγράμματος, αντίστοιχα συνέδρια με επίκεντρο το Blockchain θα πραγματοποιηθούν επίσης στην Κύπρο και την Ισπανία, ενισχύοντας περαιτέρω τη διάχυση γνώσης, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και των νέων από τις χώρες-εταίρους.

Στις εργασίες του έργου συμμετέχουν οργανισμοί και φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία και το Βέλγιο, ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία και τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού δικτύου γνώσης και καινοτομίας.

Η ανάληψη του ρόλου του Lead Partner στο συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση του ΕΒΕ Πάφου στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στην προώθηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και στη δημιουργία νέων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τους νέους.