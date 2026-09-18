Μήνυμα Ντιάν: «Η ειρήνη είναι εφικτή» – Κάλεσμα στους Κυπρίους να κοιτάξουν πέρα από τους διαχωρισμούς

Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρετίζουν τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Κυπρίων ηγετών, της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, των γυναικών και των κοινοτήτων σε ολόκληρο το νησί στις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης, αναφέρει ο Χασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Σε μήνυμα με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης, ο κ. Ντιάν ενθαρρύνει όλους όσοι αποκαλούν την Κύπρο πατρίδα τους, όπως αναφέρει, να κοιτάξουν πέρα από τους διαχωρισμούς του παρελθόντος και να εστιάσουν στις δυνατότητες του μέλλοντος.

Διαβεβαιώνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν προσηλωμένα στη στήριξη μιας ειρηνικής, σταθερής και ευημερούσας Κύπρου και ότι η ειρηνευτική δύναμη του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) θα συνεχίσει να εκπληρώνει την εντολή της στην υπηρεσία της ειρήνης και του λαού του νησιού.

"Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ημέρα για να επαναβεβαιώσουμε την κοινή μας ελπίδα για μια Κύπρο όπου ο διάλογος υπερισχύει του διαχωρισμού, η συνεργασία της αντιπαράθεσης και η ειρήνη γίνεται μια διαρκής πραγματικότητα για τις επόμενες γενιές. Η ειρήνη είναι εφικτή. Ας επενδύσουμε σε αυτήν μαζί", αναφέρει.

Ο αξιωματούχος των ΗΕ προσθέτει ότι η ειρήνη είναι μια κοινή δέσμευση στον διάλογο, τον αμοιβαίο σεβασμό, τη συνεργασία και την πεποίθηση ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν με ειρηνικά μέσα.

"Στην Κύπρο, η επιδίωξη της ειρήνης παραμένει κοινή ευθύνη. Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στέκεται στο πλευρό του λαού του νησιού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας, τη διευκόλυνση του διαλόγου και τη στήριξη συνθηκών που ευνοούν μια συνολική διευθέτηση", αναφέρει.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του ΓΓ σημειώνει ότι η Διεθνής Ημέρα Ειρήνης προσφέρει την ευκαιρία να αναλογιστούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις που απομένουν και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας για ένα ειρηνικό μέλλον για όλους τους Κύπριους.

"Η επένδυση στην ειρήνη σημαίνει επένδυση στον διάλογο, την εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Κάθε πράξη συνεργασίας και κάθε προσπάθεια γεφύρωσης των χασμάτων συμβάλλει σε μια κουλτούρα ειρήνης", σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ