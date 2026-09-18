Πού βρίσκεται σήμερα το περιβόητο μαύρο βαν των παρακολουθήσεων;

Μετά το κλείσιμο της υπόθεσης με την αναστολή της ποινικής δίωξης του πρώην πράκτορα της Μοσάντ Ταλ Ντίλιαν και των συνεργατών του, η Αστυνομία παρέδωσε το όχημα και τον εξοπλισμό που έφερε, πλην των λογισμικών παρακολούθησης, στο Τελωνείο.

Ο ισραηλινός πρώην πράκτορας της Μοσάντ και ιδιοκτήτης της εταιρείας Wispear Systems Ltd, που ειδικεύεται στην κατασκευή λογισμικών παρακολούθησης, δεν έκοβε βόλτες στους δρόμους της Κύπρου με το μαύρο βαν για να περνά την ώρα του, αν και θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι συνέλεγε μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία για τη μελέτη του καιρού και του κλίματος, εφόσον το βαν εισήχθη στην Κύπρο ως μετεωρολογικός εξοπλισμός!

Μπορεί ο Ντίλιαν να εγκατέλειψε κακήν κακώς την Κύπρο, αφού γλίτωσε τη φυλακή χάρη στους δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη, οι οποίοι ανέστειλαν την ποινική δίωξη τόσο εναντίον του όσο και εναντίον των συνεργατών του, ωστόσο, δεν πήρε μαζί του το περιβόητο μαύρο βαν, με το οποίο διαφήμιζε τα λογισμικά παρακολούθησης της εταιρείας του και έκανε μάλιστα και επίδειξη.

Όπως επιβεβαίωσε στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου, το μαύρο βαν εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τελωνειακή φύλαξη στην αποθήκη του Τελωνείου Λεμεσού.

Γιατί δεν ελέχθηκε το βαν

Το μαύρο βαν εισήχθη στην Κύπρο με ψευδή δήλωση ότι έφερε μετεωρολογικό εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα, την εγγραφή του οχήματος, μάρκας Chevrolet Savana, με αριθμούς εγγραφής Ισραήλ 57-983-69, ζήτησε στις 4/10/2018 η κυπριακή εταιρεία Wispear Systems Ltd του Ντίλιαν, με επιστολή της προς το Τμήμα Τελωνείων. Στην επιστολή ανέφερε ότι στο όχημα ήταν ενσωματωμένος ειδικός εξοπλισμός, όπως computers, servers και screens, ο οποίος χρησίμευε για μετρήσεις των καιρικών καταστάσεων, συνθηκών και φαινομένων. Η εταιρεία ανέφερε, επίσης, ότι προτίθετο να προβαίνει σε επιδείξεις των συστημάτων και της τεχνολογίας που ήταν ενσωματωμένα σε αυτό. Το αίτημα εγκρίθηκε στις 22/11/2018 και παραχωρήθηκε προσωρινή εισαγωγή για ένα έτος. Δεδομένου ότι το όχημα δεν προοριζόταν για ελεύθερη κυκλοφορία αλλά για προσωρινή εισαγωγή, διενεργήθηκαν οι αναγκαίοι τελωνειακοί έλεγχοι και αποδεσμεύθηκε χωρίς να ελεγχθεί από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία.

Ένα χρόνο μετά, το όχημα κατασχέθηκε από το Τμήμα Τελωνείων για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης τελωνειακών αδικημάτων και, την ίδια ημέρα, παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Μετά το κλείσιμο της ποινικής υπόθεσης, και συγκεκριμένα στις 9/5/2022 η Αστυνομία επέστρεψε στο Τμήμα Τελωνείων όλα τα τεκμήρια της εξετασθείσας υπόθεσης. Δηλαδή, το βαν και όλα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, υπολογιστές, κεραίες/access points, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό κινητής τηλεφωνίας και άλλα που έφερε, αφού προηγουμένως αφαιρέθηκαν τα λογισμικά παρακολούθησης που ήταν εγκατεστημένα.