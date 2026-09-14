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Ταλ Ντίλιαν: Χαιρετίζει τη θέση Νομικής Υπηρεσίας και Αρχής κατά της Διαφθοράς - Τι δήλωσε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Τις τελευταίες εξελίξεις σχολίασε ο βασικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εξέλιξη θα συμβάλει και στην αποκατάσταση της φήμης του σε σχέση με την υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Θέση μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του «μαύρου βαν» πήρε ο Ταλ Ντίλιαν, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με την έρευνα για τους χειρισμούς που ακολούθησαν στην υπόθεση.

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Σε δήλωσή του στον Alpha, ο Ταλ Ντίλιαν ανέφερε ότι «χαιρετίζει και σέβεται» τον επαγγελματισμό και την ανεξαρτησία των κυπριακών Αρχών, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εξέλιξη θα απογοητεύσει όσους στην Ελλάδα επιχειρούσαν, κατά τον ίδιο, να συνδέσουν την κυπριακή υπόθεση με την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα, «βασιζόμενοι σε ένα αφήγημα και όχι στα πραγματικά περιστατικά».

Ο Ντίλιαν χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντικό πρώτο βήμα» για να καταλαγιάσει, όπως είπε, ο «θόρυβος» που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση. Δήλωσε επίσης πεπεισμένος ότι, καθώς οι διαδικασίες στην Ελλάδα προχωρούν, τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία θα εξεταστούν και θα συμβάλουν, όπως υποστήριξε, στην αποκατάσταση της φήμης του και στην αποσαφήνιση των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί εναντίον του και των άλλων τριών κατηγορουμένων.

«Όσοι βασίστηκαν επί μακρόν σε αυτό το αφήγημα ενδέχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά απορρέει μία εντελώς διαφορετική ιστορία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία είχε υποβληθεί το 2023 από τον τότε Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, και αφορούσε, μεταξύ άλλων, τους χειρισμούς του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, και τις αναστολές ποινικών διώξεων που είχαν αποφασιστεί.

Τον Φεβρουαρίο του 2026 δε, ο Ταλ Ντίλιαν καταδικάστηκε στην Ελλάδα στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών. Μετά την καταδίκη του είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι η εταιρεία του συνεργάζεται με κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η ίδια δεν εμπλέκεται στον περαιτέρω χειρισμό των λογισμικών.

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