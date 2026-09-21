Νέα δεδομένα στα κατεχόμενα: Το ΡΤΚ «βλέπει» πλειοψηφία στη ψευδοβουλή

Το ΡΤΚ είναι πρώτο κόμμα με σημαντική διαφορά στα κατεχόμενα και είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη «βουλή» ανεφερε σήμερα η Πρόεδρος το κόμματος, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί επικαλούμενη μετρήσεις της εταιρείας Metro Public Opinion τον Φεβρουάριο, τον Μάιο και τον Αύγουστο με δείγμα 1000 ατόμων, που διενεργήθηκαν με εντολή του ΡΤΚ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοινώνοντας σε συνέντευξη Τύπου τις κορυφαίες προτεραιότητές στο «πρόγραμμα κοινού μέλλοντος» του κόμματος, η κ. Ιντζιρλί είπε ότι η προσέγγισή τους είναι «ειλικρινής διακυβέρνηση, ισχυρή υπηρεσία, ασφαλές μέλλον» και πως δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση της οικονομίας και του κόστους ζωής, τη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, στις «δημόσιες» μεταρρυθμίσεις και την αντιμετώπιση του ζητήματος του πληθυσμού, της μετανάστευσης και της ασφάλειας.

«Στόχος μας δεν είναι να εγκαθιδρύσουμε μια κυβέρνηση όπου ένα τμήμα της κοινωνίας υπερισχύει του άλλου, αλλά ένα μοντέλο διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς στο οποίο μεγάλα τμήματα της κοινωνίας βλέπουν τον εαυτό τους να αντικατοπτρίζεται», ανέφερε.

Το πρόγραμμα, πρόσθεσε, καταρτίστηκε με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων κλάδων, επαγγελματικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στελεχών του κόμματος.

Θεμελιώδης στόχος της νέας εποχής, συνέχισε, είναι η αναζωογόνηση των «θεσμών», η βελτίωση των «δημόσιων» υπηρεσιών και η εγκαθίδρυση ενός νέου συστήματος «διακυβέρνησης» μέσω διαρκών μεταρρυθμίσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη "βούληση για λύση και ειρήνη στην Κύπρο, τη θεσμική προετοιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενσωμάτωση στον κόσμο στο πλαίσιο ενός πολιτικού οράματος". Σημειώθηκε ακόμη ότι οι σχέσεις με τη Δημοκρατία της Τουρκίας θα εδράζονται σε "αμοιβαίο σεβασμό και θεσμική λειτουργία".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ