Κομισιόν: 27 ευρωπαϊκά ενδημικά είδη νυχτοπεταλούδων στην Κύπρο

Στην Κύπρο καταγράφονται 27 ευρωπαϊκά ενδημικά είδη νυχτοπεταλούδων, με τη χώρα να συγκαταλέγεται μεταξύ των έξι στην Ευρώπη όπου καταγράφονται περισσότερα από 20 τέτοια είδη, σύμφωνα με τη νέα «Ευρωπαϊκή Κόκκινη Λίστα των Νυχτοπεταλούδων», την οποία παρουσίασε τη Δευτέρα η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την έκθεση, για τα 27 αυτά είδη στην Κύπρο τα διαθέσιμα δεδομένα κρίνονται ανεπαρκή, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως ο κίνδυνος εξαφάνισής τους. Μαζί με την Κύπρο, περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά ενδημικά είδη με ανεπαρκή δεδομένα καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Πορτογαλία.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε τη Δευτέρα, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Κομισιόν αναφέρει ότι πρόκειται για την πρώτη συνολική αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης των νυχτοπεταλούδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι αυτή η ομάδα επικονιαστών βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Σχεδόν 12% σε κίνδυνο στην ΕΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, αξιολογήθηκαν συνολικά 3.082 είδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκ των οποίων 704 ενδημικά, και 2.828 είδη στην ΕΕ των 27, περιλαμβανομένων 488 ενδημικών. Η αξιολόγηση βασίστηκε στις κατηγορίες και τα κριτήρια της Κόκκινης Λίστας της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 10,8% των ειδών που αξιολογήθηκαν στην Ευρώπη θεωρείται απειλούμενο, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 11,9% στην ΕΕ των 27. Στην κατηγορία των ειδών για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα κατατάσσεται το 23,6% σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 17,9% στην ΕΕ.

Η Κομισιόν συνοψίζει τα ευρήματα αναφέροντας ότι σχεδόν ένα στα εννέα είδη νυχτοπεταλούδων στην Ευρώπη και σχεδόν το 12% στην ΕΕ απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ για περίπου ένα στα τέσσερα είδη στην Ευρώπη δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατάσταση των πληθυσμών, την κατανομή και την οικολογία τους.

Η έκθεση αναφέρει ότι περίπου το 35% των ενδημικών ειδών που αξιολογήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατατάχθηκαν στην κατηγορία των ειδών για τα οποία υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα, γεγονός που δεν επιτρέπει την πλήρη εκτίμηση του πραγματικού κινδύνου εξαφάνισης αρκετών από αυτά.

Ένα είδος, το Eupithecia ogilviata από τις Αζόρες, αξιολογήθηκε ως εξαφανισμένο, ενώ αρκετά άλλα χαρακτηρίζονται ως «κρισίμως κινδυνεύοντα» και «πιθανώς εξαφανισμένα».

Πιέσεις από απώλεια οικοτόπων και κλιματική αλλαγή

Ως σημαντικότερες απειλές για τις ευρωπαϊκές νυχτοπεταλούδες, η έκθεση εντοπίζει την τροποποίηση και υποβάθμιση των οικοτόπων και ακολούθως την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και πιέσεις που συνδέονται με τη γεωργία.

Αστική ανάπτυξη, ρύπανση, κατακερματισμός των οικοτόπων, χρήση φυτοφαρμάκων, απλοποίηση του αγροτικού τοπίου και τεχνητός φωτισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας επηρεάζουν επίσης σημαντικό αριθμό ειδών, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Κομισιόν αναφέρει, στην ανακοίνωσή της, ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ως βασικές κατευθύνσεις την προστασία, αποκατάσταση και επανασύνδεση των οικοτόπων, την προώθηση βιώσιμων χρήσεων γης, τη μείωση της ρύπανσης και του τεχνητού φωτισμού κατά τη νύχτα και την ενίσχυση της παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές για τις οποίες υπάρχουν λίγες καταγραφές.

Η έκθεση προτείνει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη μακροχρόνιων προγραμμάτων παρακολούθησης, την αύξηση των ερευνών πεδίου και της γεωγραφικής κάλυψης των δεδομένων και περαιτέρω έρευνα για τα απειλούμενα είδη και εκείνα για τα οποία τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ