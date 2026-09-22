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Ουστέλ: Θα επαναλειτουργήσουν οι Τ/κ αερογραμμές μετά από 16 χρόνια - Το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα που όρισαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα δημοσιοποιήσουν το μοντέλο αυτό, τον οδικό χάρτη και τις λεπτομέρειες στις 12 Οκτωβρίου ενώ θα ανακοινώσουν κι άλλα έργα σε Μόρφου, Λεύκα, Κερύνεια, Τρίκωμο και Αμμόχωστο.

Την επαναλειτουργία των «τ/κ αερογραμμών», της παλιάς «κρατικής» εταιρείας αερομεταφορών, το 2028 ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΚΕΕ και «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, μιλώντας χθες στην κεντρική επιτροπή του κόμματός του.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ είπε ότι πρόκειται να γίνει μέσω ενός "μοντέλου σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα". Θα δημοσιοποιήσουν το μοντέλο αυτό, τον οδικό χάρτη και τις λεπτομέρειες στις 12 Οκτωβρίου ενώ θα ανακοινώσουν κι άλλα έργα σε Μόρφου, Λεύκα, Κερύνεια, Τρίκωμο και Αμμόχωστο.

Στη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου του ΚΕΕ συζητήθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για τις επικείμενες παράνομες εκλογές και η κατάργηση της μεικτής ψήφου.

Σύμφωνα με τον κ. Ουστέλ, «ο λαός λαχταρά τις KTHY («τ/κ αερογραμμές») εδώ και 16 χρόνια. Τερματίζουμε αυτή τη λαχτάρα. Οι τ/κ αερογραμμές θα επιστρέψουν στους αιθέρες το 2028».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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