Eurostat: Στις χώρες με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βενζίνη η Κύπρος

Αύξηση 11,3% στις τιμές του ντίζελ και 6,2% στις τιμές της βενζίνης καταγράφηκε στην Κύπρο τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Η αύξηση της τιμής της βενζίνης στην Κύπρο ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων στην ΕΕ τον Αύγουστο. Υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία κατά 8,2%, στη Ρουμανία κατά 6,6% και στην Ιταλία κατά 6,3%.

Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών σε ετήσια βάση στην Κύπρο, αυξήθηκαν κατά 19,1%.

Συνολικά, οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου σε 22 χώρες της ΕΕ, μειώθηκαν σε τρεις και παρέμειναν σταθερές στις υπόλοιπες δύο. Μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (-0,6%), τη Δανία (-0,3%) και τη Σλοβακία (-0,1%).

Όσον αφορά το ντίζελ, αυξήσεις καταγράφηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες στην Τσεχία (+14,3%), τη Βουλγαρία (+13,5%) και το Λουξεμβούργο (+12,3%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία (+5,2%), τη Ρουμανία (+6,1%) και την Ολλανδία (+6,2%).

Σε επίπεδο ΕΕ, τον Αύγουστο οι καταναλωτές είδαν τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 8,3% και της βενζίνης κατά 3,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές του ντίζελ είχαν αυξηθεί κατά 4,3% και της βενζίνης κατά 4,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Σε ετήσια βάση, η Eurostat κατέγραψε αύξηση 23,8% στις τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για προσωπικές μετακινήσεις στην ΕΕ τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Είχαν προηγηθεί αυξήσεις 13,7% τον Ιούνιο και 16,9% τον Ιούλιο.

Οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών ήταν υψηλότερες τον Αύγουστο σε 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με έναν χρόνο προηγουμένως. Παράλληλα, οι ετήσιες αυξήσεις του Αυγούστου ήταν μεγαλύτερες από εκείνες του Ιουλίου σε 26 χώρες και από εκείνες του Ιουνίου σε 24 χώρες.

Σε 18 κράτη μέλη οι ετήσιες αυξήσεις ξεπέρασαν το 20%. Οι μεγαλύτερες καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+34,5%), τη Λιθουανία (+28,8%), τη Φινλανδία (+27,6%), τη Γερμανία (+27,5%) και τη Γαλλία (+27,4%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+1,3%), τη Σουηδία (+6,1%) και την Ιρλανδία (+11,7%).

Πηγή: ΚΥΠΕ