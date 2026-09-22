«Δεν θέλουμε 5+1 απλώς για να γίνει μια 5+1»: Η ανάρτηση του Έρχιουρμαν πριν από τη Νέα Υόρκη - Όχι σε λάθη του παρελθόντος

Μήνυμα ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν επιδιώκει μια νέα συνάντηση 5+1 απλώς και μόνο για να επαναληφθεί η διαδικασία του παρελθόντος έστειλε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ενόψει της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη και των επαφών του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι κατά τους 11 μήνες της θητείας του θα συναντηθεί για τρίτη φορά με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι στο διάστημα αυτό ο Αντόνιο Γκουτέρες προχώρησε σε σειρά πρωτοβουλιών και διαπιστώσεων γύρω από το Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, μία από τις βασικές τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα ήταν η επιθυμία για σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης σε σχήμα 5+1, με τον ίδιο, σύμφωνα με τον Έρχιουρμαν, να διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Έρχιουρμαν αναφέρθηκε επίσης στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, σημειώνοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας προσδοκά ουσιαστική πρόοδο σε μια σειρά από ζητήματα.

Μεταξύ αυτών περιέλαβε τα νέα σημεία διέλευσης, την αποναρκοθέτηση, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της παράτυπης μετανάστευσης, τη δημιουργία κοινών μηχανισμών συνεργασίας, καθώς και το ζήτημα της απόκτησης της κυπριακής και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκής ιθαγένειας από παιδιά μεικτών γάμων.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη δημιουργία κοινών επιτροπών που θα ασχολούνται με τον αθλητισμό και την κοινωνία των πολιτών.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στάθηκε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες, σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθεί να υπάρχει «πολλή δουλειά» που πρέπει να γίνει προτού καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης 5+1.

Όπως σημείωσε, ο Γενικός Γραμματέας έχει επίσης επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

«Όπως λέμε πάντα, ύστερα από τόσες ανεπιτυχείς εμπειρίες, δεν θεωρούμε σωστό να γίνει μια 5+1 απλώς και μόνο για να γίνει μια 5+1, ούτε να υπάρξει διαπραγμάτευση απλώς και μόνο για να υπάρξει διαπραγμάτευση», ανέφερε ο Έρχιουρμαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι να υπάρξει μια διευρυμένη συνάντηση της οποίας οι προϋποθέσεις επιτυχίας θα έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί μέσα από τις επαφές και τις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στη Λευκωσία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι επιδίωξη είναι μια διαπραγματευτική διαδικασία που «αυτή τη φορά θα οδηγήσει σε λύση, σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας».

Ο Έρχιουρμαν παρέπεμψε και σε προηγούμενη τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα μετά το Κραν Μοντανά, σύμφωνα με την οποία «αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά».

Συνέδεσε τη θέση αυτή με τις πρόσφατες δηλώσεις Γκουτέρες ότι «τα λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν», σημειώνοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην πρόοδο τόσο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και στη μεθοδολογία της διαδικασίας.

«Για τον λόγο αυτό αποδίδουμε σημασία στην πρόοδο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στη μεθοδολογία, όπως αυτά καταγράφονται και στις δηλώσεις του ίδιου του Γενικού Γραμματέα», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Τουφάν Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι η προσέγγιση της τουρκοκυπριακής πλευράς κινείται στην ίδια κατεύθυνση με αυτή που έχει περιγράψει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

«Συνοπτικά, βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή με την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα. Όπως κάναμε μέχρι σήμερα, έτσι και στο υπόλοιπο της θητείας του θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειές του», ανέφερε.