Μείωση 30% - 70% του χρόνου εξέτασης αιτήσεων με τη χρήση νέων ψηφιακών υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιήσουν οι πολίτες μέσω του νέου Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, την Τρίτη, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, με τον τελευταίο να δηλώνει πως για τις παροχές αυτές ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων έχει μειωθεί, ανάλογα με την υπηρεσία, κατά 30% έως 70%.

Οι νέες υπηρεσίες αφορούν το Επίδομα Πατρότητας, το Επίδομα Μητρότητας, το Βοήθημα Τοκετού, το Επίδομα Γονικής Άδειας και το Βοήθημα Κηδείας, παροχές που, όπως αναφέρθηκε, συνδέονται με κρίσιμες στιγμές στη ζωή των πολιτών και πλέον παρέχονται μέσα από ένα πιο σύγχρονο, απλό και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Παράλληλα, υλοποιήθηκε το Προφίλ Ασφαλισμένου, μέσω του οποίου ο πολίτης έχει σε ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης στα στοιχεία, τις αιτήσεις και τα δεδομένα που τον αφορούν. Ηλεκτρονικά υποβάλλονται πλέον και αιτήσεις για Σύνταξη Ανικανότητας, Σύνταξη Χηρείας, Βοήθημα Αναπηρίας και Ειδική Παροχή σε πρόσωπα με Θαλασσαιμία.

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί επένδυση για τις επόμενες δεκαετίες», σημειώνοντας πως οι αλλαγές σημαίνουν «στην πράξη λιγότερα δικαιολογητικά, λιγότερες μετακινήσεις, ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων και καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης για τον πολίτη». Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι «το πραγματικό μέτρο επιτυχίας κάθε μεταρρύθμισης δεν είναι το πόσο προηγμένη είναι η τεχνολογία, αλλά το πόσο πιο εύκολη κάνει τη ζωή των ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν».

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η κοινωνική ασφάλιση «αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους» και ότι στόχος δεν ήταν απλώς η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αλλά ο πλήρης επανασχεδιασμός των υπηρεσιών «με επίκεντρο τον πολίτη». Ανέφερε ότι το Επίδομα Πατρότητας ψηφιοποιήθηκε πλήρως από τις 30 Ιουνίου 2026, το Επίδομα Μητρότητας λειτουργεί στο νέο περιβάλλον από τις 6 Απριλίου 2026 και το Βοήθημα Τοκετού εντάχθηκε στο σύστημα από τις 24 Ιουνίου 2025. Από τις 30 Ιουνίου 2026, συνέχισε, προστέθηκαν το Επίδομα Γονικής Άδειας και το Βοήθημα Κηδείας, υπηρεσίες που μέχρι πρότινος δεν παρέχονταν ηλεκτρονικά.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανέφερε ότι «το νέο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στον πυρήνα της ευρύτερης προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους», προσθέτοντας ότι «τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα: για τις παροχές που παρουσιάζουμε σήμερα, ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων έχει μειωθεί, ανάλογα με την υπηρεσία, κατά 30% έως 70%».

Ο Υφυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι το νέο σύστημα επεκτείνεται αυτή τη στιγμή ώστε να υποστηρίξει την εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, και ότι η Κυβέρνηση «υλοποιεί το μεγαλύτερο και πιο εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού που εφαρμόσαμε ποτέ ως κράτος», αναφέροντας, μεταξύ άλλων, το σύστημα eΔΕΑ στην εκπαίδευση, νέα συστήματα στα Τελωνεία και στα Ταχυδρομεία, τις πλατφόρμες iJustice και Digipol της Αστυνομίας, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες του Αρχείου Πληθυσμού, των Στρατολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Μετανάστευσης και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι μέσω του συστήματος eΔΕΑ πραγματοποιήθηκαν πέραν των 135.000 εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών, ενώ μέσω του Digipol εκδόθηκαν 16.000 πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου μόλις τους τελευταίους τρείς μήνες. Συνολικά, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όπως είπε, καταγράφηκαν πέραν των 242.000 χρήσεων επιμέρους ψηφιακών υπηρεσιών. Αναφέρθηκε, επίσης, σε συγκεκριμένα παραδείγματα μείωσης του χρόνου εξέτασης αιτήσεων. Στο Επίδομα Μητρότητας ο διάμεσος χρόνος μειώθηκε από 12 σε έξι ημέρες, ενώ στο Βοήθημα Τοκετού από 90 ημέρες (πριν την ηλεκτρονική υπηρεσία του 2022) σε περίπου 12 ημέρες και πλέον σε μόλις τρεις ημέρες με τη νέα διαδικασία.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση, από τις 3 Αυγούστου 2026, στο Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ηλεκτρονική πληρωμή εισφορών μέσω του μηχανισμού ταυτοποίησης CY Login, σημειώνοντας ότι σήμερα το CY Login αριθμεί 547.000 ταυτοποιημένα προφίλ πολιτών, με μέσο όρο 5.000 νέους χρήστες τον μήνα εντός του 2026. Αναγνωρίζοντας προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην καταβολή εισφορών, ανέφερε ότι τα ταμεία των Επαρχιακών Γραφείων θα παραμείνουν ανοικτά, ότι λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη για ταυτοποίηση χρηστών και ότι έχει ολοκληρωθεί φάση διαλόγου με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των προβλημάτων.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, οι υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών, με πέραν των 40.000 αιτήσεων να υποβάλλονται κάθε χρόνο για τις συγκεκριμένες παροχές —εκ των οποίων πέραν των 17.000 για το Επίδομα Γονικής Άδειας και πέραν των 7.000 για το Επίδομα Μητρότητας και το Βοήθημα Τοκετού τους τελευταίους 12 μήνες.

Οι δύο αξιωματούχοι τόνισαν πως η σημερινή παρουσίαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και όχι το τέλος της διαδρομής. Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ