«Φρένο» στην κατάχρηση της φοιτητικής ιδιότητας ως μέσου εισόδου στην Κύπρο - Αυστηρότεροι έλεγχοι για φοιτητές από τρίτες χώρες

Την ενίσχυση των ελέγχων και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φαινομένων καταστρατήγησης του συστήματος από υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς φοίτησης, συζήτησαν την Τρίτη ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Α. Ιωαννίδης, και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Κατά τη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) και του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΑΙΣΤΕΚ), τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τη φοίτηση υπηκόων τρίτων χωρών στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με έμφαση στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τη συστηματική παρουσία και συμμετοχή τους στα προγράμματα σπουδών, καθώς και περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης, αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη συνάντηση, η Κυβέρνηση στηρίζει την ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης και την προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες, καθώς η παρουσία τους συμβάλλει στην οικονομία και ενισχύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού κέντρου.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα που εισέρχονται νόμιμα στη Δημοκρατία για σκοπούς σπουδών παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της άδειας διαμονής τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα παράνομης παραμονής και απασχόλησης.

Όπως τονίστηκε, οι πρακτικές αυτές δεν θα γίνουν ανεκτές, ενώ το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες, με στόχο τον εντοπισμό κενών και την ενίσχυση των ελέγχων.

Στόχος είναι τόσο η αποτελεσματική διαχείριση περιπτώσεων που έχουν ήδη προκύψει όσο και η αποτροπή αντίστοιχων καταχρήσεων πριν από την είσοδο στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε ότι η δυνατότητα εισόδου στη Δημοκρατία για σκοπούς φοίτησης πρέπει να παραμείνει ανοικτή σε όσους επιθυμούν πραγματικά να σπουδάσουν και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η φοιτητική ιδιότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσο εισόδου στη χώρα για διαφορετικό σκοπό και να οδηγεί στη συνέχεια σε παράνομη παραμονή και εργοδότηση.

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στη διασφάλιση ότι η παραχώρηση και διατήρηση άδειας διαμονής για σκοπούς σπουδών θα συνδέεται με πραγματική και συνεπή φοίτηση, καθώς και με την τήρηση των όρων που προβλέπει η νομοθεσία.

Παράλληλα, εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις καταστρατήγησης του συστήματος, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, έγινε αναφορά και στο ζήτημα της παράνομης εργασίας φοιτητών από τρίτες χώρες, με τους συμμετέχοντες να υπογραμμίζουν την ανάγκη αποτελεσματικής εφαρμογής των προβλεπόμενων ελέγχων, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα των φοιτητών που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να εργάζονται εντός του πλαισίου που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στη σημασία της στενής και συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των φορέων της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κοινός στόχος, όπως επισημάνθηκε, είναι η προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες να συνεχιστεί με όρους ποιότητας, διαφάνειας και πλήρους συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η βελτιωμένη εικόνα του μεταναστευτικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ