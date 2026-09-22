Νέα θεραπεία για την εξάρτηση από οπιοειδή με ενέσιμη βουπρενορφίνη ανακοίνωσε ο ΟΚΥπΥ

Νέα θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή εισάγεται στην Κύπρο, με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης ενέσιμης βουπρενορφίνης μακράς δράσης μέσω των Δομών Θεραπείας με Αγωνιστές Οπιοειδών (Μονάδες Υποκατάστασης).

Σε ανακοίνωσή του, ο ο ΟΚΥπΥ αναφέρει πως η νέα θεραπευτική προσέγγιση διαφοροποιείται από τις καθημερινά χορηγούμενες από του στόματος θεραπείες, καθώς η ενέσιμη βουπρενορφίνη χορηγείται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση από εξειδικευμένο νοσηλευτή ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, η συγκεκριμένη μορφή θεραπείας συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων του φαρμάκου στον οργανισμό, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη για καθημερινή προσέλευση των ασθενών στις μονάδες.

Η ένταξη της ενέσιμης βουπρενορφίνης στα θεραπευτικά πρωτόκολλα των Μονάδων Υποκατάστασης αναμένεται, σύμφωνα με τον ΟΚΥπΥ, να ενισχύσει τη συμμόρφωση στη θεραπεία και να μειώσει τον κίνδυνο υποτροπής, ενώ παράλληλα μπορεί να διευκολύνει την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των ατόμων που λαμβάνουν θεραπεία.

Η νέα επιλογή εντάσσεται στις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, με τον Οργανισμό να σημειώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών λύσεων.

Όπως αναφέρεται, η χορήγηση της θεραπείας πραγματοποιείται με τρόπο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ασθενών και με στόχο την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους Μονάδες Θεραπείας με Αγωνιστές Οπιοειδών (Μονάδες Υποκατάστασης): ΓΕΦΥΡΑ – Λευκωσία: 99265655, ΔΙΑΒΑΣΗ – Λάρνακα: 24818763 και ΣΩΣΙΒΙΟ – Λεμεσός: 25305111.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της υπηρεσίας είναι ο Δρ. Δήμος Φωτόπουλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ