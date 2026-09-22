Το Κρεμλίνο θέλει άρση των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά των Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν

Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να αφαιρέσει από την λίστα των κυρώσεων τους δύο ρώσους ολιγάρχες Αλισέρ Ουσμάνοφ και Μιχαήλ Φρίντμαν, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των 27, αλλά και «όλους τους ρώσους επιχειρηματίες και όλους τους ρώσους πολίτες».

«Πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές πρέπει να αρθούν τόσο για τους Ουσμάνοφ και Φρίντμαν, όσο και για όλους τους ρώσους επιχειρηματίες, καθώς και όλους τους ρώσους πολίτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι οι κυρώσεις αυτές είναι «παράνομες».

Η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει σε αδιέξοδο απέναντι στο αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου να διαγραφούν τα ονόματα δύο ρώσων ολιγαρχών από την λίστα των κυρώσεων κατά της Μόσχας κυρίως λόγω της αποφασιστικής αρνητικής στάσης των χωρών της Βαλτικής και κυρίως Λετονίας απέναντι στο αίτημα αυτό.

Στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία των 27 μέχρι σήμερα τα μεσάνυκτα. Αν όχι, οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά 3.000 προσώπων και οργανισμών που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας θα αρθούν.

Η Γαλλία ζητά την απάλειψη του ονόματος του ρωσο-ουζμπέκου Αλισέρ Ουσμάνοφ από την λίστα των κυρώσεων παρά την δυσαρέσκεια πολλών χωρών της Ενωσης και της Ουκρανίας που καταγγέλλουν ότι η κίνηση αυτή θα αποτελέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και θα στείλει λάθος μήνυμα στην Μόσχα.

Ακολουθώντας την Γαλλία, του Λουξεμβούργο ζήτησε από την πλευρά του την απάλειψη και του ονόματος του ρώσου ολιγάρχη Μιχαήλ Φρίντμαν από την λίστα των ευρωπαϊκών κυρώσεων οι οποίες περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση μετακίνησης στις 27 χώρες της ΕΕ.

Για το Κίεβο, η αφαίρεση των δύο ολιγαρχών από την λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης «είναι απαράδεκτη και θα στείλει λάθος μήνυμα στην Μόσχα την στιγμή που η πίεση πρέπει να ενισχυθεί», δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντέδρασε τη περασμένη εβδομάδα δηλώνοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για άρση των κυρώσεων» ώστε «να σωθούν ρώσοι λιγάρχες και να δοθεί ένα δώρο στη Ρωσία».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ